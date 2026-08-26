Nouvelle difficulté, le Joker et Harley jouables, nouvelles tenues : LEGO Batman dévoile son DLC Collection Chaos

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S’il n’a pas autant renouvelé la formule qu’on aurait pu l’espérer, LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir a tout même tenu son rang. En attendant la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 le 18 septembre, Warner Bros. dévoile sans attendre le second DLC du titre, centré sur Harly Quinn et le Joker.

 

 

 

LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir // Source : Warner Bros. Games & TT Games

LEGO Batman : L’Heritage du Chevalier Noir jouera sa carte Joker dès le 18 septembre

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier noir est beau, Gotham regorge de secrets, l’humour est toujours là et l’équipe de TT Games est parvenu a créer un ensemble cohérent regroupant des moments issus de tous les films et des hommages à tout l’univers du Chevalier Noir. Une aventure très plaisante, bien qu’un peu répétitive dans sa structure, qui va bientôt être enrichie. Au lancement en mai dernier, les personnes ayant acheté l’édition Deluxe ont instantanément pu débloquer la Collection Héritage, qui comprenait trois pack dédiés à la trilogie Arkham, à Batman La Relève et à la Musique de Fête. Chaque pack comprenait 7 costumes, une batmobile et 5 accessoires pour la Batcave.

Les jeux LEGO n’étant jamais avares en contenus additionnels, Warner Bros. Games a dévoilé aujourd’hui le trailer du DLC Collection Chaos, second contenu additionnel. Au cœur de cet ajout se trouvent Harley Quinn et Le Joker, qui intègreront le casting des personnages jouables dès le 18 septembre. ​Le Joker proposera un style de combat présenté comme rapide et agile axé sur la vitesse et la mobilité. Côté équipement, il sera armé de sa Pluie de balles de Paintball et de son gant de boxe, tandis qu’Harley Quinn disposera d’un arsenal comprenant son marteau, la possibilité d’invoquer de ses  Harpo et Groucho et Pistolet jouet. Ces personnes seront notamment introduit par l’intermédiaire d’une nouvelle mission histoire complète centrée sur l’évasion de l’asile d’Arkham et l’organisation d’une fête surprise quelque part dans Gotham.

Warner Bros. Games indique également que des parties en mode Chaos à durée limitées seront disponibles :

Retournez à Amusement Mile avant la fin du compte à rebours, avec Batman et Robin à vos trousses. Gagnez des tenons LEGO en détruisant les points de repère, les magasins et les véhicules, ainsi qu’en relevant des défis, tout en affrontant les agents de l’A.R.G.U.S. et les membres de la Force spéciale X d’Amanda Waller aux côtés de Deathstroke, Killer Croc, Captain Boomerang, Deadshot, King Shark, Polka-Dot Man et d’autres super-vilains iconiques de DC.

Fashion Batou

L’intérêt d’un jeu LEGO étant aussi de collection costumes et véhicules, ce second DLC contient de nombreuses tenues thématiques inspirées des comics, un véhicule inédit et des éléments de personnalisation !

  • Batman – Tenue Batman qui rit (Dark Nights: Metal n°2 | 2017)
  • Robin – Tenue du Roi Robin (Dark Nights: DM – Legends of the Dark Knights n°1 | 2020)
  • Nightwing – Tenue du Joker (Nightwing n°16 | 2011)
  • Batgirl – Tenue du Joker (Figurine jokerisée, Multivers DC)
  • Jim Gordon – Tenue du Joker (The Joker: The Man Who Stopped Laughing n°9 | 2022)
  • Catwoman – Tenue du Joker (Catwoman n°65 | 1993)
  • Talia al Ghul – Tenue du Joker (Terre-37) (série DC Elseworlds | 1997)
  • Véhicule – Jokermobile (Trilogie Arkham)
  • Objets de la Batcave : Le Casque (L’Impitoyable), Aquarium de poissons Joker, Statue de Barbatos, Clowns serpents, et Citrouille d’Halloween longue

Vous pensiez le jeu trop facile ? Une mise à jour, également prévue pour le 18 septembre sur tous les supports, permettra d’accéder au niveau de difficulté Absolu. Les joueurs pourront également débloquer diverses tenues pour le Joker et Harley Quinn, inspirées d’œuvres telles que la série de comics The Dark Knight Returns, Batman : La série animée et « bien d’autre », comme le veut la formule consacrée des communiqués de presse.

Le DLC Collection Chaos sortira le 18 septembre 2026 sur PlayStation 5, XBOX Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. Il est inclus dans l’édition Deluxe.

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Jaquette de LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
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Date de sortie : 22/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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