Brassards Resonance: A Plague Tale Legacy : où tous les trouver ?

Où trouver tous les brassards dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans ce guide, on vous dévoile le lieu exact où dénicher l’ensemble des sceaux de Resonance: A Plague Tale Legacy. Afin de vous épargner des minutes de jeu inutiles, nous vous précisons à chaque fois le chapitre et le sous-chapitre concernés : vous n’avez plus qu’à charger le bon tronçon pour entamer les recherches. Alors, sans plus tarder, voici le chemin à suivre !

Brassard n°1

Trouvé dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 2)

Une fois que vous aurez trouvé la couronne après les ruines, allez tout au fond à droite. Entrez au premier étage des escaliers, à gauche, puis descendez dans le trou au sol disponible après la pièce à la fresque pour trouver le coffret qui détient le premier brassard.

Brassard n°2

Trouvé dans le chapitre IV – De l’enfer il s’éleva (sous-chapitre 2)

Une fois arrivé devant la grande statue, vous allez devoir traverser une passerelle de fortune en bois sur votre droite. Néanmoins, avant de faire le premier saut, grimpez à la roche qui se trouve droite sur la première passerelle : vous trouverez un camp de fortune avec un coffre qui cache le brassard.

Brassard n°3

Trouvé dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 2)

Après l’épreuve des dalles à motif (point, calamar, point, fleur, calamar), vous allez tomber nez-à-nez avec des soldats. Une fois que vous les aurez éliminés, allez à droite en direction de la barque : vous trouverez un coffret qui détient ce brassard.

Brassard n°4

Trouvé dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 2)

En progressant dans l’histoire, vous allez utiliser votre grappin deux fois pour rejoindre une autre partie de la falaise qui mène vers le Temple noir. À mi-chemin, sur la droite, vous aurez un petit chemin en escalier qui descend jusqu’à la plage, là où deux soldats discutent. Descendez, puis éliminez les deux adversaires pour tomber sur le brassard.

Brassard n°5

Trouvé dans le Chapitre XI – Patera (sous-chapitre 3)

Une fois que vous aurez entendu la Vipère parler aux soldats, ne continuez pas votre chemin, mais allez à droite pour affronter deux soldats à côté d’une lentille : dans cette zone, vous tomberez sur un coffret qui contient le dernier brassard de Resonance: A Plague Tale Legacy.

A quoi servent les brassards dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans Resonance: A Plague Tale Legacy, les brassards viennent renforcer l’équipement de Sophia. Concrètement, chaque brassard récupéré augmente vos chances de prolonger la fenêtre de parade. Gardez toutefois en tête qu’il ne s’agit que d’un bonus aléatoire qui ne s’enclenchera pas systématiquement. Ainsi, ne comptez pas trop sur cette amélioration pour vous sortir d’un combat corsé.

De plus, ces brassards sont indispensables pour compléter la collection de Charmes de Sophia et ainsi décrocher le trophée lié.

C’est tout pour ce guide ! Pour mettre la main sur le reste des secrets du jeu, jetez un œil à notre page Guide. Tous les types de Charmes y sont détaillés, des perles aux bracelets en passant par les petits bijoux, les sceaux et les pièces percées.