Brassards Resonance: A Plague Tale Legacy : où tous les trouver ?

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Si vous cherchez à compléter la collection de Charmes de Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy, vous devrez mettre la main sur cinq brassards bien cachés. Pas d’inquiétude : on vous guide pas à pas pour dénicher chacun d’entre eux sans perdre de temps.

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Source : ActuGaming

Où trouver tous les brassards dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans ce guide, on vous dévoile le lieu exact où dénicher l’ensemble des sceaux de Resonance: A Plague Tale Legacy. Afin de vous épargner des minutes de jeu inutiles, nous vous précisons à chaque fois le chapitre et le sous-chapitre concernés : vous n’avez plus qu’à charger le bon tronçon pour entamer les recherches. Alors, sans plus tarder, voici le chemin à suivre !

Brassard n°1

  • Trouvé dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 2)

Une fois que vous aurez trouvé la couronne après les ruines, allez tout au fond à droite. Entrez au premier étage des escaliers, à gauche, puis descendez dans le trou au sol disponible après la pièce à la fresque pour trouver le coffret qui détient le premier brassard.

Brassard n°2

  • Trouvé dans le chapitre IV – De l’enfer il s’éleva (sous-chapitre 2)

Une fois arrivé devant la grande statue, vous allez devoir traverser une passerelle de fortune en bois sur votre droite. Néanmoins, avant de faire le premier saut, grimpez à la roche qui se trouve droite sur la première passerelle : vous trouverez un camp de fortune avec un coffre qui cache le brassard.

Brassard n°3

  • Trouvé dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 2)

Après l’épreuve des dalles à motif (point, calamar, point, fleur, calamar), vous allez tomber nez-à-nez avec des soldats. Une fois que vous les aurez éliminés, allez à droite en direction de la barque : vous trouverez un coffret qui détient ce brassard.

Brassard n°4

  • Trouvé dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 2)

En progressant dans l’histoire, vous allez utiliser votre grappin deux fois pour rejoindre une autre partie de la falaise qui mène vers le Temple noir. À mi-chemin, sur la droite, vous aurez un petit chemin en escalier qui descend jusqu’à la plage, là où deux soldats discutent. Descendez, puis éliminez les deux adversaires pour tomber sur le brassard.

Brassard n°5

  • Trouvé dans le Chapitre XI – Patera (sous-chapitre 3)

Une fois que vous aurez entendu la Vipère parler aux soldats, ne continuez pas votre chemin, mais allez à droite pour affronter deux soldats à côté d’une lentille : dans cette zone, vous tomberez sur un coffret qui contient le dernier brassard de Resonance: A Plague Tale Legacy.

A quoi servent les brassards dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans Resonance: A Plague Tale Legacy, les brassards viennent renforcer l’équipement de Sophia. Concrètement, chaque brassard récupéré augmente vos chances de prolonger la fenêtre de parade. Gardez toutefois en tête qu’il ne s’agit que d’un bonus aléatoire qui ne s’enclenchera pas systématiquement. Ainsi, ne comptez pas trop sur cette amélioration pour vous sortir d’un combat corsé.

De plus, ces brassards sont indispensables pour compléter la collection de Charmes de Sophia et ainsi décrocher le trophée lié.

C’est tout pour ce guide ! Pour mettre la main sur le reste des secrets du jeu, jetez un œil à notre page Guide. Tous les types de Charmes y sont détaillés, des perles aux bracelets en passant par les petits bijoux, les sceaux et les pièces percées.

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Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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