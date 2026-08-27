Fable fait le tour de ses mécaniques dans une nouvelle et longue vidéo de gameplay

Une quête principale en guise de fil rouge

Guidés par le directeur artistique de Playground Games Conar Cross, nous sommes plongés dans une séquence de gameplay de Fable qui débute aux abords de la ville de Bowerstone. 18 minutes pour montrer son univers, ses combats et ses systèmes de réputation, de famille et de choix, entre piqûre de rappel et images inédites.

Dans cette démonstration visiblement capturée sur PC en configuration Ultra, le constat est implacable : la ville de Bowerstone est toujours aussi magnifique. La vidéo insiste une fois encore sur ses PNJ disposant tous de routines, de métiers ou encore de leur propre maison, avec la possibilité de rentrer dans chacune d’entre elles d’ailleurs.

Une cité vivante, avec ses différents quartiers au sein desquelles notre réputation aura ses conséquences et où notre foyer pourra s’épanouir. On nous montre en effet un personnage ayant déjà créé sa famille, avec son époux et sa petite qui joue à l’intérieur.

Mais ce trailer tourne principalement autour d’une quête principale, alors que le personnage est à la recherche de la Guilde des Héros pour aider sa grand-mère et son village, apparemment transformés en pierre par Isabel, l’héroïne de Wraithmarsh. C’est alors que nous croisons Humphry, un héros retraité et négligé, ce qui ne freinera pas notre personnage pour lui secouer les puces.

Au cours de cette quête, nous pouvons voir le système de dialogues et de choix, où chaque réponse a ses conséquences, qu’elles soient majeures et scénaristiques, ou bien qu’elles soient moins impactantes et davantage relatives aux changements de réputation. C’est aussi l’occasion d’assister au point qui peut-être a encore pas mal à prouver : les combats. En tout cas, on nous montre différents sorts et enchaînements que l’on peut déclencher contre nos assaillants.

Bref, tout un éventail que l’on aurait bien aimé expérimenter nous-mêmes au cours de notre preview réalisée à la Gamescom 2026, lors d’une session principalement cantonnée au combat, justement.