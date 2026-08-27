Fable fait le tour de ses mécaniques dans une nouvelle et longue vidéo de gameplay

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Prévu pour février 2027 sans doute en partie pour éviter un GTA 6 et une fin d’année chargée, Fable a les cartes en main pour incarner le début d’année prochaine. Entre la réputation de la licence et les grands espoirs qu’il incarne, chaque apparition se doit de faire envie aux fans et aux néophytes. Et alors que l’on est en pleine Gamescom, le voici bien bavard avec une nouvelle vidéo de gameplay de près d’une vingtaine de minutes.

fable
Fable // Source : Xbox

Une quête principale en guise de fil rouge

Guidés par le directeur artistique de Playground Games Conar Cross, nous sommes plongés dans une séquence de gameplay de Fable qui débute aux abords de la ville de Bowerstone. 18 minutes pour montrer son univers, ses combats et ses systèmes de réputation, de famille et de choix, entre piqûre de rappel et images inédites.

Dans cette démonstration visiblement capturée sur PC en configuration Ultra, le constat est implacable : la ville de Bowerstone est toujours aussi magnifique. La vidéo insiste une fois encore sur ses PNJ disposant tous de routines, de métiers ou encore de leur propre maison, avec la possibilité de rentrer dans chacune d’entre elles d’ailleurs.

Une cité vivante, avec ses différents quartiers au sein desquelles notre réputation aura ses conséquences et où notre foyer pourra s’épanouir. On nous montre en effet un personnage ayant déjà créé sa famille, avec son époux et sa petite qui joue à l’intérieur.

Mais ce trailer tourne principalement autour d’une quête principale, alors que le personnage est à la recherche de la Guilde des Héros pour aider sa grand-mère et son village, apparemment transformés en pierre par Isabel, l’héroïne de Wraithmarsh. C’est alors que nous croisons Humphry, un héros retraité et négligé, ce qui ne freinera pas notre personnage pour lui secouer les puces.

Au cours de cette quête, nous pouvons voir le système de dialogues et de choix, où chaque réponse a ses conséquences, qu’elles soient majeures et scénaristiques, ou bien qu’elles soient moins impactantes et davantage relatives aux changements de réputation. C’est aussi l’occasion d’assister au point qui peut-être a encore pas mal à prouver : les combats. En tout cas, on nous montre différents sorts et enchaînements que l’on peut déclencher contre nos assaillants.

Bref, tout un éventail que l’on aurait bien aimé expérimenter nous-mêmes au cours de notre preview réalisée à la Gamescom 2026, lors d’une session principalement cantonnée au combat, justement.

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Jaquette de Fable
Fable
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Date de sortie : 23/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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