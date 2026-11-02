HoYoverse sortira aussi son jeu cozy P’tite Planète sur Nintendo Switch 2, mais il faudra patienter jusqu’en 2027

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HoYoverse se prépare à lancer un autre free-to-play sur le marché qui ira ici cibler celles et ceux qui sont en manque d’une vraie alternative à Animal Crossing. P’tite Planète (Petit Planet à l’étranger) sortira au tout début du mois de décembre sur PC et smartphones, mais ce ne sera là que le début de l’aventure. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité il y a de cela plus d’un an, P’tite Planète sortira également sur Switch 2 plus tard.

P'tite Planète // Source : HoYoverse

À défaut d’avoir Genshin sur Switch…

C’est durant le live de présentation de la version 1.0 que HoYoverse a officialisé la nouvelle à propos de la version Switch 2 de P’tite Planète. Celle-ci est bien réelle comme novu sous l’avions annoncé, mais elle arrivera avec un peu de retard. Si les versions PC, Android et iOS sont prévue pour le 4 décembre prochain, il faudra attendre courant 2027 pour façonner votre propre planète sur Nintendo Switch 2.

Ce qui n’est tout de même pas anodin puisque c’est là le premier jeu du studio qui sortira sur la console de Nintendo. Il y a fort fort longtemps, en des temps anciens, une version Switch de Genshin Impact avait été annoncée par HoYoverse, mais celle-ci n’a plus jamais donné de nouvelles. L’espoir qu’elle sorte un jour est pratiquement mort, et si d’autres free-to-play comme Honkai Star Rail ou Zenless Zone Zero pourraient aussi arriver sur Switch 2, c’est visiblement P’tite Planète qui sera le pionnier. Après tout, rien de plus logique dans la mesure où le studio va ici chercher un public qui a adoré Animal Crossing, et qui joue donc principalement sur une machine de Nintendo.

Pour en savoir un peu plus sur P’tite Planète, vous pouvez visionner le livestream complet concernant la version 1.0,; disponible ci-dessous avec des sous-titres français.

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Date de sortie : N/C

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