Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall

Durant la Gamescom, HoYoverse nous a invités à découvrir une nouvelle fois Honkai Nexus Anima et P’tite Planète (Petit Planet, traduit chez nous pour éviter la faute d’accord) afin de nous montrer que l’aspect très sombre de Nodusfall n’est pas le seul futur proposé par celles et ceux à qui l’on doit Genshin Impact et compagnie. Si ces deux jeux restent différents, force est de reconnaître qu’ils partagent un point commun : celui de verser dans l’ambiance bon enfant, avec des créatures adorables à rencontrer.

Auto-Pokémon

Commençons par Honkai Nexus Anima, qui vient évidemment lorgner sur le côté collecte de créatures d’un Pokémon, à ceci près qu’il délaisse les combats au tour par tour pour proposer de l’auto-chess. Un mélange des genres qui, sur le papier, devrait fonctionner, même si ce choix réduit potentiellement la cible à laquelle s’adresse le jeu. D’un côté, les personnes souhaitant faire ami-ami avec toutes ces bestioles absolument a-do-rables devront se coltiner un gameplay qui peut refroidir ; et d’un autre, les fans d’auto-chess n’iront sans doute pas s’intéresser au jeu en raison de sa trop grande accessibilité et de l’absence potentielle de challenge.

On ne lit pas dans une boule de cristal pour autant, d’autant plus que Honkai Nexus Anima a d’autres qualités à revendre. Une fois encore, c’est son humour qui a fait mouche chez nous avec des dialogues complètement décalés, bien aidés par un narrateur à l’accent british qui aide le jeu à verser dans la comédie absurde anglaise. Ce que l’on n’aurait pas cru d’un jeu signé HoYoverse, même si les jeux du studio ne manquent pas d’humour. Disons plutôt que l’écriture fonctionne ici un peu mieux, aidée par un univers plus léger même si l’on y croise des personnages très sérieux comme un Blade, débarqué de Honkai Star Rail… parce que le fan service ? Au moins, le décalage est amusant.

La démo présentée durant la Gamescom nous aura permis de tester une nouvelle quête principale façon arène de Pokémon avant de débloquer un mode endgame sur lequel vous passerez peut-être toutes vos semaines. Pour le résumer le plus simplement auprès des personnes ayant déjà joué à Honkai Star Rail, il s’agit là de la version de Nexus Anima de l’Univers simulé.

Vous faites face à une série de combats, avec des récompenses à récupérer entre chacun d’eux pour augmenter le pouvoir de vos Animas. Vous devez également trouver les bonnes synergies entre vos créatures en plaçant sur le terrain des Anima appartenant à un même type, afin de créer une résonance qui vous donnera accès à des passifs intéressants. Ces types devront aussi être liés aux trois personnages qui apparaissent sous la forme de carte dans votre main, et que vous pouvez appeler pour lancer une attaque, un buff, ou un malus si leur temps de recharge est terminé. Tout ça, c’est le cas dans tous les combats du jeu, mais forcément, dans un mode endgame, ce sera plus pertinent que jamais.

Malheureusement, cette démo n’aura pas été l’occasion de s’en apercevoir étant donné que le compte qui nous était donné devait être trop avancé, rendant les combats d’une simplicité enfantine. Aussi parce que le jeu se veut plus chill que d’autres titres de HoYoverse, histoire de ne pas effrayer celles et ceux pour qui l’auto-chess pourrait devenir trop compliqué. À vérifier dans la version finale, en espérant que d’autres modes du genre soient au rendez-vous.

Viser la lune

Cet aspect tout mignon et sans prise de tête, on le retrouve aussi naturellement dans P’tite Planète, qui va quant à lui lorgner sur la copie de Nintendo avec Animal Crossing. Vous n’aménagez pas votre île ici, mais votre propre (p’tite) planète, même si dans les faits, la différence est minime. Vous retrouverez ici tout ce qui fait la force de la licence de Nintendo, avec une facilité d’accès peut-être encore plus grande.

La démo nous présentait encore une fois le début du jeu, afin de nous aider pas à pas dans l’aménagement de notre nouveau monde personnel. On se familiarise avec les outils de prédilection que sont la canne à pêche, le filet pour attraper les insectes et bien d’autres choses qui vous aideront à collecter des ressources que vous utiliserez ensuite pour fabriquer des fournitures ou de bons petits plats.

Un tutoriel d’une lenteur sans doute voulue, étant donné que le jeu vous invite à lâcher prise et à vous détendre malgré le nombre de systèmes (très simples) qu’il faut assimiler. Les PNJ qui vous entourent sont tout aussi bienveillants et mignons comme des peluches, comme ce chien qui va vous servir de guide tout au long de votre progression et à qui l’on a déjà envie de faire de gros poutous.

C’est sur l’aspect social que l’on attend également P’tite Planète, aussi pour éviter la torpeur sur la durée. Inviter nos amis sur notre planète et partager des mini-jeux avec eux sera assurément la fonctionnalité qui fera en sorte que le jeu tienne, en attendant de savoir si son modèle économique de gacha (dont les détails sont encore un peu flous) ne viendra pas nous ramener trop brutalement à notre monde malgré la parenthèse enchantée que HoYoverse veut nous proposer.

La réponse arrivera assez rapidement dans la mesure où P’tite Planète devrait sortir dans le courant de cet hiver, d’abord sur PC et mobiles. On peine à croire que le jeu n’arrive pas un jour sur Switch 2, même si l’on attend encore Genshin Impact sur la machine de Nintendo. Pour ce qui est de Honkai Nexus Anima, l’attente devrait être un peu plus longue, mais nul doute qu’il arrivera avant Nodusfall. Deux jeux moins risqués pour HoYoverse, mais qui peuvent séduire un large public, surtout dans le cas de P’tite Planète (après tout, Animal Crossing n’est pas sur PC).