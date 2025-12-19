Perfect Dark : Avant l’annulation, une grande partie du doublage était terminée et une version réduite du jeu était envisagée

Même en réduisant l’échelle du jeu, celui-ci n’a pas pu être sauvé

Alix Wilton Regan a été l’une des premières surprises par cette annulation, étant donné que de son côté, les choses semblaient bien avancer. Dans cette interview, l’actrice déclare avoir été impliquée sur le projet dès 2023, avec beaucoup de lignes enregistrées en 2024 et un travail qui s’est étalé jusqu’en 2025, dont de la motion-capture. Elle déclare même que des chapitres entiers étaient prêts de ce côté :

« On enregistrait des bribes de choses tout au long de 2023. On a aussi fait beaucoup de capture de performance en 2024, et on a même enregistré d’autres choses en 2025. À ma connaissance, on était assez avancés. J’avais bouclé mon travail sur des chapitres entiers de cet univers. »

Elle ajoute que les dirigeants étaient contents du projet, même si elle admet qu’elle ne sait pas réellement si le développement du jeu en lui-même était assez avancé. Selon elle, The Initiative a tout fait pour sauver le jeu, notamment sous une autre forme, peut-être moins ambitieuse (sans doute en négociations avec Take-Two) :

« Je ne pouvais pas trop en dire car je savais que The Initiative était en pourparlers pour maintenir Perfect Dark en production sous une forme ou une autre. Peut-être une version allégée, peut-être quelque chose de légèrement différent. Mais il est certain que tout le monde travaillait d’arrache-pied en coulisses pour faire revenir Perfect Dark. Et puis un jour, j’ai appris par le directeur créatif que l’accord n’avait pas abouti, que tout était tombé à l’eau et que la production était définitivement arrêtée. »

Un sacré choc pour toute l’équipe liée au projet, ainsi que pour Alix Wilton Regan. Heureusement, cette dernière a pu rebondir assez rapidement dans la mesure où elle avait déjà été engagée en tant que nouvelle Lara Croft pour les deux prochains Tomb Raider. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir peur de perdre à nouveau un grand rôle comme celui-ci :

« Ce qui m’a sauvée quand Perfect Dark a capoté, c’est que je travaillais déjà son mon rôle de Lara depuis environ un an. Je jouais Joanna d’un côté, et Lara de l’autre, ce qui était merveilleux et vraiment l’une des périodes les plus stimulantes de ma vie sur le plan créatif. J’étais tellement soulagée d’avoir encore Lara, mais j’avais aussi très peur de la perdre. J’ai toujours peur de perdre Lara. »

On espère pour elle que l’histoire se terminera un peu mieux cette fois, même si avec Crystal Dynamics, rien n’est jamais certain désormais.