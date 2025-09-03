Perfect Dark aurait pu être sauvé par Take-Two, mais les négociations avec Microsoft ont échoué

Le projet a eu une dernière chance avant son annulation

Un peu à la manière d’un Krafton avec Tango Gameworks, Take-Two aurait pu être le sauveur de The Initiative dans ce cas de figure. Le journaliste Jason Schreier rapporte que l’éditeur derrière les jeux GTA est proche d’Embracer, maison mère de Crystal Dynamics, qui avait rejoint le projet Perfect Dark pour l’aider à prendre forme.

Le but était alors que Take-Two rachète les droits du jeu et le publie. Une stratégie qui avait été mise en place par Crystal Dynamics et The Initiative, qui ont tenté pendant deux mois de trouver un nouvel éditeur avant l’annulation du développement. Take-Two s’est montré intéressé, mais finalement, aucun n’accord à long terme concernant la licence n’a été trouvé entre l’éditeur et Microsoft, amenant ainsi à la fin des négociations. Aucun détail n’est donné à propos de ces discussions, si ce n’est que personne ne s’est mis d’accord.

Cela aurait sans doute évité la fermeture du studio The Initiative, du moins jusqu’au lancement de ce projet, tout en permettant à Crystal Dynamics de conserver une partie de ses équipes. Le destin en aura voulu autrement, et ce Perfect Dark est maintenant mort et enterré.