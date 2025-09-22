Perfect Dark : Quelques informations et images conceptuelles du reboot annulé par Xbox refont surface

Une expérience au format épisodique réellement envisagée ?

Curieux de savoir si le trailer de gameplay diffusé en juin 2024 était vraiment « faux » comme plusieurs rumeurs l’affirmaient ces derniers mois, ce qui avait d’ailleurs poussé un level designer à les contredire en déclarant que toutes les séquences visibles dedans se basaient sur une démo jouable malgré effectivement la présence de certains « éléments factices », MP1ST est allé à la pêche aux infos de son côté. Et pendant le week-end, le média a publié un article expliquant avoir obtenu « des captures d’écran de documents internes partagées par un ancien développeur » dont l’ancienneté du contenu remonterait à « une période proche de l’annulation du jeu », plus tôt cette année.

A priori, The Initiative cherchait à « réimaginer la franchise, tout en conservant l’ADN des titres originaux sortis sur Nintendo 64 ». Pour y arriver, le studio avait notamment décidé de s’inspirer principalement de la série télévisée Westworld de HBO. L’équipe de conception souhaitait aussi « capitaliser sur le genre des titres d’espionnage » car, selon elle, il y avait une opportunité à saisir sur ce marché « en raison de l’absence de grandes licences de ce type telles que Metal Gear et James Bond ».

S’il est vrai que ces expériences ne sont pas légion dans l’industrie vidéoludique, c’est assez surprenant de voir ces deux sagas citées ici. Pour rappel, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a été officialisé en mai 2023, après des mois et des mois de bruits de couloirs. Quant à 007 First Light (anciennement appelé Project 007), il a été teasé pour la première fois… en novembre 2020, soit juste avant que le grand public apprenne l’existence du retour de Perfect Dark.

Ces mêmes documents indiqueraient que The Initiative « travaillait activement jusqu’en avril dernier sur la Vertical Slice 1 de la production ». Autrement dit, l’entreprise planchait encore sur un concept jouable pouvant donner une idée représentative de la qualité du titre final durant la première moitié de 2025. Autre élément qui aura potentiellement le mérite de faire lever un sourcil si ces infos sont fiables, cette « Vertical Slice 1 » appartenait à ce qui était considérée en interne comme « la Saison 1 » du jeu.

Cependant, difficile de savoir si le format épisodique était réellement envisagée. Après tout, le terme de « Saison » évoqué ici peut parfaitement laisser entendre que la piste du jeu service était explorée, ou qu’il s’agissait d’une manière de sous-entendre en interne que plusieurs projets (des suites ?) étaient déjà dans les cartons.

Pour finir, notez que MP1ST a profité de l’occasion pour partager, toujours selon eux, quelques images conceptuelles du titre, montrant un possible redesign inachevé de l’héroïne Joanna Dark et dépeignant plus en détails l’ambiance de la cité futuriste de Le Caire, ainsi que quelques détails supplémentaires sur son gameplay. Parmi les mécaniques en cours de développement, The Initiative voulait apparemment intégrer « un système d’Adrénaline ». Celui-ci nous aurait permis d’utiliser de puissantes capacités en combat (soin amélioré, augmentation des dégâts infligés et/ou réduction de ceux subis, ralentissement du temps…) et même d’effectuer des exécutions spéciales.

Rappelons à nouveau que toutes ces informations sont à prendre avec d’énormes pincettes et qu’il y a un risque élevé pour que nous ne sachions jamais si elles sont vraies ou pas, dans la mesure où le reboot de Perfect Dark n’a plus aucune chance de sortir (sauf retournement de situation utopique !)