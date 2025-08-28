Crystal Dynamics (Perfect Dark, Tomb Raider) annonce de nouveaux licenciements

Pas de précisions concernant le nombre de personnes renvoyées

Le studio a officialisé la chose sur LinkedIn en annonçant des licenciements au sein de ses équipes, sans pour autant préciser combien de personnes étaient impactées par cette décision :

« Aujourd’hui, nous avons pris la décision très difficile de nous séparer de plusieurs de nos talentueux collègues en raison de l’évolution de la conjoncture économique. Cette décision n’a pas été prise à la légère. Elle était toutefois nécessaire pour garantir la pérennité de notre studio et nos priorités créatives dans un marché en constante évolution. »

Si la réelle raison n’est pas citée, il n’est pas difficile de lire entre les lignes. Le fait que Perfect Dark soit annulé alors que Crystal Dynamics avait mobilisé beaucoup de monde dessus est sans doute le facteur principal derrière cette vague de licenciements.

Le studio tient aussi à rassurer celles et ceux qui attendent le prochain Tomb Raider, qui se fait désirer. Il est indiqué que ce projet n’est pas du tout impacté par les licenciements annoncés :

« À nos équipes, joueurs et partenaires, merci pour votre soutien continu tandis que nous construisons ensemble un avenir créatif, durable et résilient. Cela inclut l’avenir de Tomb Raider, qui n’est pas affecté par cette décision. »

Pour autant, cela ne fera pas avancer ce nouveau jeu plus vite, et le studio se voit être dans une situation financière peu recommandable. Le prochain Tomb Raider n’a toujours pas été dévoilé au grand public et Crystal Dynamics n’est pas très loquace à ce sujet, si ce n’est pour dire qu’il n’est pas annulé.