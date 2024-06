Perfect Dark est enfin de retour avec sa première bande-annonce de gameplay mais n’est toujours pas daté

Si vous n’avez pas suivi son historique depuis son annonce, Perfect Dark est un jeu d’action et de science-fiction avec une touche d’agent secret à la première personne dans lequel nous pourrons utiliser des gadgets lors de combats rapprochés mais aussi lors de fusillades, associé à de la furtivité et des déplacements fluides grâce aux compétences avancées en parkour de notre héroïne. L’histoire devrait être liée aux deux premiers jeux de la licence dans le sens où le studio s’en est inspiré pour créer un univers entièrement nouveau autour de leurs histoires respectives.

Joanna Dark au rapport

Cette nouvelle présentation, la première avec un trailer de gameplay (à découvrir ci-dessus) nous permet également d’en apprendre un peu plus sur l’histoire qui sera racontée dans ce reboot. On y incarnera donc Joanna Dark (doublée par Alix Regan avec Elissa Bibaud pour la capture visuelle), une agente d’élite de dataDyne, occupée à traquer le criminel le plus recherché au monde, Daniel Carrington, et pour tenter d’arrêter les avancées technologiques pouvant mener à l’extinction de plusieurs millions de personnes.

Perfect Dark offrira une expérience solo avec une série de missions, tout en laissant le choix aux joueurs et joueuses sur la manière de les accomplir en fonction de l’environnement ou des capacités détenues. Et tout ceci sera fortement utile car dans ce futur proche, la Terre est frappée par une série de catastrophes mondiales menant le monde au bord d’un effondrement global suite à La Cascade rendant certaines régions entières inhospitalières à la vie humaine.

Une hyper-corporation nommée Core Mantis décide alors d’intervenir pour trouver une solution qu’elle nommera GEN Network et déployée en premier lieu au au Caire, permettant de rétablir l’équilibre écologique en créant une ville fraîchement fortifiée et isolée de l’environnement hostile extérieur afin de se transformer en centre d’innovation technologique. Mais d’autres multinationales voudront s’en mêler et obtenir leur part du gâteau avec beaucoup moins d’altruisme…

Perfect Dark ne possède toujours pas d’année de sortie, donc on peut aisément penser que le développement est encore loin d’être terminé. Le jeu devrait sortir sur PC et Xbox Series X/S et dès le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass. Plus d’informations sur le Xbox Wire.