People Can Fly (Outriders) annule deux projets, un en réalité virtuelle et un autre en collaboration avec Square Enix

Chez People Can Fly, la désorganisation règne. Ces deux dernières années, le studio n’a cessé de se remettre en question et a déjà procédé à plus d’une centaine de licenciements, tout en réduisant la voilure sur de nombreux projets. Aujourd’hui, il est plus à l’aise à l’idée de se concentrer sur des licences appartenant à d’autres groupes, puisqu’il file un coup de main sur Gears of War: E-Day tout en travaillant sur une licence Sony avec Project Delta. Il lui reste malgré tout quelques projets maison à l’image de Lost Rift, un jeu de survie dévoilé en début d’année, et deux autres projets étaient aussi en préparation. Du moins, jusqu’à aujourd’hui.