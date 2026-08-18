Tides of Annihilation : Le studio derrière le jeu d’action explique pourquoi le rendu des personnages est un peu différent

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Les choses s’accélèrent enfin pour Tides of Annihilation. Le jeu d’Eclipse Glow Games vient d’atterrir entre les mains de la presse chinoise et se prépare à une plus grande démonstration lors de la Gamescom. Tout irait pour le mieux si un événement inattendu n’était pas venu bousculer les plans, avec le retrait de Jennifer English du rôle principal, pour raisons de santé. Un départ qui a sans doute demandé des retouches de dernière minute pendant la confection de la démo présentée à la presse, et le public n’aura pas manqué de le remarquer.

Tides of Annihilation // Source : Eclipse Glow Games

Une question d’éclairage ?

Depuis la publication d’extraits de gameplay de la build la plus récente de Tides of Annihilition, une partie du public regrette de voir que le rendu des personnages n’est plus tout à fait le même qu’auparavant. Pour Gwendolyn, la protagoniste, c’était attendu dans la mesure où Jennifer English laissait son rôle à une autre actrice (le nom de sa remplaçante est toujours inconnu, même si certains estiment qu’il s’agit d’Angela Sant’Albano), mais ce changement est finalement opéré pour d’autres personnages.

On passera évidemment sur les commentaires peu intéressants de personnes qui jouent avec une main dans le pantalon pour se concentrer sur les autres et reconnaître qu’effectivement, un changement est notable au niveau des visages, notamment pour ce qui est des animations faciales, offrant un rendu plus générique. Les tweets à ce sujet n’ont pas manqué de se multiplier, à tel point que le studio a voulu prendre la parole à ce sujet.

Dans une séance de questions-réponses traduite par IGN, le producteur Fu Kun a expliqué que les extraits que l’on peut voir ici mettent en avant des optimisations à effectuer autour de l’éclairage, pour un rendu qui n’est pas encore final :

« En réalité, la précédente bande-annonce utilisait également le rendu en temps réel. La forme du visage de l’actrice principale est identique dans la dernière bande-annonce et la démo actuelle. Nous souhaitions simplement un rendu plus fluide grâce à une optimisation de l’éclairage, ce qui explique certaines différences et imperfections. Bien sûr, cette version a peut-être été réalisée un peu à la va-vite, et nous optimiserons davantage le rendu du visage et l’éclairage ultérieurement. »

Reste que les différences sont assez flagrantes lorsque deux images sont mises côte à côte, comme l’a fait IGN sur le montage ci-dessous. Un non-problème si le gameplay suit, et c’est maintenant ce que l’on attend de voir manettes en main.

Tides of annihilation 1

Un avant/après pour Tides of Annihilation // Source : IGN

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Tides of Annihilation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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