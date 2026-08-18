Tides of Annihilation : Le studio derrière le jeu d’action explique pourquoi le rendu des personnages est un peu différent

Une question d’éclairage ?

Depuis la publication d’extraits de gameplay de la build la plus récente de Tides of Annihilition, une partie du public regrette de voir que le rendu des personnages n’est plus tout à fait le même qu’auparavant. Pour Gwendolyn, la protagoniste, c’était attendu dans la mesure où Jennifer English laissait son rôle à une autre actrice (le nom de sa remplaçante est toujours inconnu, même si certains estiment qu’il s’agit d’Angela Sant’Albano), mais ce changement est finalement opéré pour d’autres personnages.

On passera évidemment sur les commentaires peu intéressants de personnes qui jouent avec une main dans le pantalon pour se concentrer sur les autres et reconnaître qu’effectivement, un changement est notable au niveau des visages, notamment pour ce qui est des animations faciales, offrant un rendu plus générique. Les tweets à ce sujet n’ont pas manqué de se multiplier, à tel point que le studio a voulu prendre la parole à ce sujet.

Dans une séance de questions-réponses traduite par IGN, le producteur Fu Kun a expliqué que les extraits que l’on peut voir ici mettent en avant des optimisations à effectuer autour de l’éclairage, pour un rendu qui n’est pas encore final :

« En réalité, la précédente bande-annonce utilisait également le rendu en temps réel. La forme du visage de l’actrice principale est identique dans la dernière bande-annonce et la démo actuelle. Nous souhaitions simplement un rendu plus fluide grâce à une optimisation de l’éclairage, ce qui explique certaines différences et imperfections. Bien sûr, cette version a peut-être été réalisée un peu à la va-vite, et nous optimiserons davantage le rendu du visage et l’éclairage ultérieurement. »

Reste que les différences sont assez flagrantes lorsque deux images sont mises côte à côte, comme l’a fait IGN sur le montage ci-dessous. Un non-problème si le gameplay suit, et c’est maintenant ce que l’on attend de voir manettes en main.