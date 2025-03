People Can Fly (Outriders, Bulletstorm) va travailler sur un nouveau jeu lié à une licence de Sony

Entre la non-rentabilité d’Outriders et ses multiples projets avortés, le studio People Can Fly a vécu quelques années difficiles. Après de nombreux licenciements, l’une des seules solutions pour rester en vie était d’aller filer un coup de main sur le prochain Gears of War, étant donné que le studio connaît bien la série. People Can Fly ne renonce pas pour autant à créer de nouveaux jeux par lui-même, et après être allé chez Microsoft, il s’en va maintenant faire un tour chez Sony pour travailler sur l’une des licences du constructeur.