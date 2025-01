Gears of War: E-Day reçoit de l’aide de la part du studio People Can Fly, un habitué de la série

Retour à la maison

Le studio l’annonce lui-même via un communiqué publié sur son site officiel, dans lequel il indique filer un coup de main à The Coalition pour le codéveloppement du prochain épisode la saga. Rien de plus logique pour People Can Fly, pour qui cette licence n’est pas étrangère. On lui doit en effet la production du spin-off Gears of War Judgment, mais avant cela, il avait également été l’un des partenaires de développement sur la première trilogie Gears of War.

Voici ce que Sebastian Wojciechowski, PDG de People Can Fly, déclare à propos de ce retour aux sources :

« Collaborer à nouveau sur le prochain chapitre de cette saga légendaire est à la fois un privilège et une opportunité passionnante de poursuivre notre travail sur l’action intense et viscérale et la narration riche que les fans ont appris à aimer. Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance et du soutien de nos partenaires tout au long de ce voyage. »

Mike Crump, qui est à la tête de The Coalition, rajoute :

« Gears of War: E-Day n’est pas seulement notre prochain jeu majeur, c’est un retour à ce qui rend les jeux Gears of War spéciaux et authentiques. Nous sommes heureux de nous associer aux talentueux collaborateurs de People Can Fly qui font partie de l’héritage de notre licence depuis si longtemps. »

Cela devrait aussi dire que Gears of War: E-Day n’est pas prêt de réapparaitre sur nos radars, même si un nouvel aperçu du jeu reste possible lors de la traditionnelle conférence Xbox estivale.