Phantom Blade Zero : Tout ce qu’il faut retenir du State of Play (armes uniques, modes de difficulté…)

L’art du «kungfupunk »

Ce State of Play consacré à Phantom Blade Zero a permis de reposer les bases du jeu en nous précisant à nouveau que l’on incarne ici Soul, un guerrier reconnu et craint qui va être victime d’un complot dans lequel il est accusé d’avoir tué son maître. Il perdra alors la vie durant un duel contre son frère d’armes, mais sera soigné par le Sculpteur de chair. Un sursis qui sera de courte durée, étant donné que Soul n’aura que 66 jours à vivre, ce qui lui laisse pile le temps de se venger tout en cherchant un remède plus efficace.

On nous présente ensuite le Phantom World, monde dans lequel le « kungfupunk » puise son essence et terre de nombreux ennemis redoutables. Un havre de paix subsiste pour autant dans la ville de Pangzhen, là où vous rencontrerez divers compagnons d’armes. Vous y verrez ici un aperçu des endroits que vous allez visiter, l’occasion de remarquer que le jeu dispose d’une world map avec des chemins cachés qu’il vous faudra découvrir, parfois à bord d’un bateau reliant les zones. Le jeu n’est pas un monde ouvert pour autant, mais il vous invitera à vous écarter du chemin principal pour y trouver des trésors ou des boss cachés, voire davantage.

Le cœur du jeu reste son gameplay, avec 30 armes principales et 25 armes secondaires, qui semblent disposer d’effets différents, parfois même de movesets uniques. On voit l’une de ces armes invoquer un groupe de moines pour retenir votre ennemi, tandis qu’une autre permet à Soul d’adopter une posture de guerrier bourré, qui augmente son esquive.

Le jeu vous encouragera à switcher régulièrement d’armes pour faire face aux diverses protections des ennemis. Pas question d’aller briser un bouclier avec une fine lame, par exemple. Ces armes pourront être améliorées pour qu’elles donnent ensuite accès à d’autres capacités, ce qui laisse entrevoir un nombre de possibilités assez grand.

Plusieurs modes de difficulté au rendez-vous

On ne le répétera jamais assez, Phantom Blade Zero n’est pas un Souls-like, et S-Game a voulu le prouver en mentionnant l’existence de plusieurs modes de difficulté. Ils seront au nombre de quatre, à savoir :

Wayfarer : L’équivalent d’un mode Facile pour se concentrer sur l’histoire et la découverte du monde.

: L’équivalent d’un mode Facile pour se concentrer sur l’histoire et la découverte du monde. Pathbreaker : Le mode Normal.

: Le mode Normal. Hellwalker : Un mode plus difficile qui « intègre des mécaniques de jeux de combat », avec des boss qui n’ont plus autant de patterns clairs.

: Un mode plus difficile qui « intègre des mécaniques de jeux de combat », avec des boss qui n’ont plus autant de patterns clairs. 66 Days : Un mode où le temps sera précieux, et où chaque mort fera baisser un compte à rebours, qui mène à un Game Over.

Libre à vous d’essayer celui qui vous tente, même si le mode 66 Days sera bloqué dans un premier temps et vous demandera de terminer le jeu en mode Pathbreaker ou Hellwalker.

On rappelle que Phantom Blade Zero est prévu sur PS5 et PC et sortira le 29 octobre.