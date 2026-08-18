Phantom Blade Zero : Tout ce qu’il faut retenir du State of Play (armes uniques, modes de difficulté…)

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Alors qu’il a présenté une longue séquence de gameplay il y a quelques jours, Phantom Blade Zero revient sous l’égide de PlayStation pour un State of Play qui lui ets entièrement consacré. Donnie Yen a lui-même donné de sa personne pour nous présenter le jeu d’action, sur lequel il officie en tant que consultant créatif (pour les animations de bagarre), et voici ce que l’on pouvait en retenir.

Phantom Blade Zero // Source : S-GAME

L’art du «kungfupunk »

Ce State of Play consacré à Phantom Blade Zero a permis de reposer les bases du jeu en nous précisant à nouveau que l’on incarne ici Soul, un guerrier reconnu et craint qui va être victime d’un complot dans lequel il est accusé d’avoir tué son maître. Il perdra alors la vie durant un duel contre son frère d’armes, mais sera soigné par le Sculpteur de chair. Un sursis qui sera de courte durée, étant donné que Soul n’aura que 66 jours à vivre, ce qui lui laisse pile le temps de se venger tout en cherchant un remède plus efficace.

On nous présente ensuite le Phantom World, monde dans lequel le « kungfupunk » puise son essence et terre de nombreux ennemis redoutables. Un havre de paix subsiste pour autant dans la ville de Pangzhen, là où vous rencontrerez divers compagnons d’armes. Vous y verrez ici un aperçu des endroits que vous allez visiter, l’occasion de remarquer que le jeu dispose d’une world map avec des chemins cachés qu’il vous faudra découvrir, parfois à bord d’un bateau reliant les zones. Le jeu n’est pas un monde ouvert pour autant, mais il vous invitera à vous écarter du chemin principal pour y trouver des trésors ou des boss cachés, voire davantage.

Le cœur du jeu reste son gameplay, avec 30 armes principales et 25 armes secondaires, qui semblent disposer d’effets différents, parfois même de movesets uniques. On voit l’une de ces armes invoquer un groupe de moines pour retenir votre ennemi, tandis qu’une autre permet à Soul d’adopter une posture de guerrier bourré, qui augmente son esquive.

Le jeu vous encouragera à switcher régulièrement d’armes pour faire face aux diverses protections des ennemis. Pas question d’aller briser un bouclier avec une fine lame, par exemple. Ces armes pourront être améliorées pour qu’elles donnent ensuite accès à d’autres capacités, ce qui laisse entrevoir un nombre de possibilités assez grand.

Plusieurs modes de difficulté au rendez-vous

On ne le répétera jamais assez, Phantom Blade Zero n’est pas un Souls-like, et S-Game a voulu le prouver en mentionnant l’existence de plusieurs modes de difficulté. Ils seront au nombre de quatre, à savoir :

  • Wayfarer : L’équivalent d’un mode Facile pour se concentrer sur l’histoire et la découverte du monde.
  • Pathbreaker : Le mode Normal.
  • Hellwalker : Un mode plus difficile qui « intègre des mécaniques de jeux de combat », avec des boss qui n’ont plus autant de patterns clairs.
  • 66 Days : Un mode où le temps sera précieux, et où chaque mort fera baisser un compte à rebours, qui mène à un Game Over.

Libre à vous d’essayer celui qui vous tente, même si le mode 66 Days sera bloqué dans un premier temps et vous demandera de terminer le jeu en mode Pathbreaker ou Hellwalker.

On rappelle que Phantom Blade Zero est prévu sur PS5 et PC et sortira le 29 octobre.

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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