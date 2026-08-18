PlayStation sort un nouveau spot TV pour la PS5, et les réactions sont évidemment incendiaires

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Dire que le climat qu’a laissé PlayStation avec son annonce de l’arrêt de la distribution de jeux physiques pour début 2028 est tendu, c’est un euphémisme. Sous chaque publication sur les réseaux, une partie du public fait savoir son mécontentement quant à cet avenir désagréable. Et si l’on a bien compris que Sony compte tracer sa route, un nouveau spot public rajoute, invariablement, de l’huile sur le feu.

Le logo de PlayStation // Source : Sony

Le physique, ça se passait sur PlayStation

Chez PlayStation, les pubs ont souvent été imaginatives, parfois cultes, et au pire elles passaient inaperçues pour qui ne s’intéresse pas trop à ces vidéos avant tout commerciales. Sauf que moins de deux mois après « la décision », eh bien elles suscitent bizarrement bien plus d’engagement. Le dernier spot en date, intitulé « Ça se passe sur PS5 », n’a en effet pas manqué d’attirer une vague de réactions négatives.

Cette publicité souhaitait mettre en avant les grosses productions à retrouver sur PS5. Qu’il s’agisse d’exclusivités à venir, comme Marvel’s Wolverine ou God of War Laufey, ou bien de blockbusters jouables ailleurs, avec en tête le fameux GTA 6, le prochain NBA 2K (vu la présence de Giannis Antetokounmpo), mais aussi le déjà disponible et très bon 007 First Light. On aperçoit même quelques easter eggs faisant référence à d’autres jeux, comme le médaillon d’Arjun Devraj, héros de Saros., ou bien une des pièces PlayStation dorées ramassées dans Astro Bot.

Oui mais voilà, défenseurs et défenseuses du physique ou de la possibilité d’avoir le choix se sont fait entendre, comme depuis plusieurs semaines maintenant, en rappelant l’ineptie que constitue l’arrêt progressif des jeux sur galette. Un énième symbole de ce décalage entre une entreprise qui assume à 100% sa nouvelle direction, et un public lésé par celle-ci.

L’élément star de la pub, GTA 6, cristallise d’ailleurs à lui seul ce futur indésirable puisque proposé uniquement en numérique ou en code dans la boîte à partir du 19 novembre. Et évidemment, le spot s’arrête sur l’image d’une PS5 Édition Numérique. La future pub PS6 s’annonce fleurie.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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