PlayStation sort un nouveau spot TV pour la PS5, et les réactions sont évidemment incendiaires

Le physique, ça se passait sur PlayStation

Chez PlayStation, les pubs ont souvent été imaginatives, parfois cultes, et au pire elles passaient inaperçues pour qui ne s’intéresse pas trop à ces vidéos avant tout commerciales. Sauf que moins de deux mois après « la décision », eh bien elles suscitent bizarrement bien plus d’engagement. Le dernier spot en date, intitulé « Ça se passe sur PS5 », n’a en effet pas manqué d’attirer une vague de réactions négatives.

Cette publicité souhaitait mettre en avant les grosses productions à retrouver sur PS5. Qu’il s’agisse d’exclusivités à venir, comme Marvel’s Wolverine ou God of War Laufey, ou bien de blockbusters jouables ailleurs, avec en tête le fameux GTA 6, le prochain NBA 2K (vu la présence de Giannis Antetokounmpo), mais aussi le déjà disponible et très bon 007 First Light. On aperçoit même quelques easter eggs faisant référence à d’autres jeux, comme le médaillon d’Arjun Devraj, héros de Saros., ou bien une des pièces PlayStation dorées ramassées dans Astro Bot.

Oui mais voilà, défenseurs et défenseuses du physique ou de la possibilité d’avoir le choix se sont fait entendre, comme depuis plusieurs semaines maintenant, en rappelant l’ineptie que constitue l’arrêt progressif des jeux sur galette. Un énième symbole de ce décalage entre une entreprise qui assume à 100% sa nouvelle direction, et un public lésé par celle-ci.

L’élément star de la pub, GTA 6, cristallise d’ailleurs à lui seul ce futur indésirable puisque proposé uniquement en numérique ou en code dans la boîte à partir du 19 novembre. Et évidemment, le spot s’arrête sur l’image d’une PS5 Édition Numérique. La future pub PS6 s’annonce fleurie.