1000xRESIST : L’un des meilleurs jeux de 2024 débarque sur Switch 2 avec une mise à niveau gratuite

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1000xRESIST a rapidement su se faire un nom, à tel point que l’on surveille désormais de très près ce que fera sunset visitor avec son prochain jeu Prove You’re Human, récemment annoncé. D’ici la sortie de ce nouveau jeu, on peut encore relancer 1000xRESIST, surtout si l’on possède une Nintendo Switch 2 étant donné que le titre s’offre un portage.

1000XRESIST // Source : sunset visitor

0 raison de résister

Si vous n’aviez pas encore craqué pour 1000xRESIST ou que vous le trouviez un peu trop à l’étroit sur la première Switch (ce qui est normal), vous pourrez bientôt en profiter dans de meilleures conditions. L’éditeur Fellow Traveler a annoncé qu’une version Switch 2 allait sortir ce 20 août, et apportera des modifications bienvenues pour augmenter la résolution ainsi que le framerate du jeu, ce qui ne sera pas de trop sur une console made in Nintendo.

De plus, contrairement à d’autres éditeurs (Square Enix, on pense fort à toi), Fellow Traveler ne vous fera pas payer la mise à niveau, qui sera entièrement gratuite si vous possédez la version Switch 1 du jeu.

Un beau geste, même si d’autres préféreront attendre une édition physique. Selon le site GoNintendo, qui a eu la primeur de l’information, le distributeur Fangamer a une annonce dans les cartons concernant le jeu, qui sera révélée aujourd’hui. Tout porte à croire qu’il s’agit de cette édition physique, mais reste encore à voir quand elle sortira.

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Jaquette de 1000xRESIST
1000xRESIST
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Date de sortie : 09/05/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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