1000xRESIST : L’un des meilleurs jeux de 2024 débarque sur Switch 2 avec une mise à niveau gratuite

0 raison de résister

Si vous n’aviez pas encore craqué pour 1000xRESIST ou que vous le trouviez un peu trop à l’étroit sur la première Switch (ce qui est normal), vous pourrez bientôt en profiter dans de meilleures conditions. L’éditeur Fellow Traveler a annoncé qu’une version Switch 2 allait sortir ce 20 août, et apportera des modifications bienvenues pour augmenter la résolution ainsi que le framerate du jeu, ce qui ne sera pas de trop sur une console made in Nintendo.

De plus, contrairement à d’autres éditeurs (Square Enix, on pense fort à toi), Fellow Traveler ne vous fera pas payer la mise à niveau, qui sera entièrement gratuite si vous possédez la version Switch 1 du jeu.

Un beau geste, même si d’autres préféreront attendre une édition physique. Selon le site GoNintendo, qui a eu la primeur de l’information, le distributeur Fangamer a une annonce dans les cartons concernant le jeu, qui sera révélée aujourd’hui. Tout porte à croire qu’il s’agit de cette édition physique, mais reste encore à voir quand elle sortira.