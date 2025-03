People Can Fly (Outriders, Bulletstorm) se lance dans un jeu de survie en vue à la première personne avec Lost Rift

Puisque People Can Fly a multiplié les licenciements et les annulations de projets l’année dernière, on pensait que le studio allait se contenter de projets de commandes et de support. Il aide déjà sur le prochain Gears of War, et se prépare maintenant à travailler sur une licence PlayStation. Il se trouve qu’en plus de cela, People Can Fly a décidé de se garder un plus petit projet sur le côté avec Lost Rift, qui a été présenté lors du Future Games Show.