Epic Games organise une game jam centrée autour des jeux créés par IA, et c’est un cauchemar

Game jIAm

En temps normal, une game jam est l’occasion parfaite de célébrer la créativité humaine et le talent de petites équipes autour de projets originaux. On le voit même chez des studios renommés comme Double Fine, grand amateur de la pratique. Epic Games a de son côté décidé qu’il était temps de mettre de côté l’humain pour se concentrer sur l’IA. Avec son Epic AI MegaJam 2026, Epic Games veut non seulement se poser en tant qu’avocat de l’IA générative dans les jeux, mais aussi en tant que promoteur.

Cette game jam un peu spéciale démarrera le 12 novembre et a pour consigne de créer des jeux en utilisant autant d’IA dans le processus de développement que souhaité. Parce que vous aussi, vous pouvez créer votre propre jeu IA slop voyons.

Pour motiver le public, il y a bien évidemment de l’argent à gagner avec jusqu’à 50 000 dollars à la clé. Lorsque l’article est sorti hier soir, il était précisé que tous les participants devaient utiliser l’IA pour participer. Face à la grogne, Epic Games a affirmé qu’il s’agissait d’une erreur, indiquant maintenant dans son règlement que tout le monde est libre d’utiliser cette technologie ou non. Avec un nom tel que l’Epic AI MegaJam 2026, personne n’est dupe sur l’intention première.

Laissez l’humour aux humains

On ne manquera pas de souligner l’image qui a accompagné cette annonce sur Twitter, qui fait directement référence à la scène du choix de la pilule dans Matrix. D’un côté, une pilule rouge avec le texte « Créez des jeux incroyables en un week-end », et de l’autre une pilule bleue avec le texte « Attendez des mois pour un prototype », comme si les game jams ne pouvaient pas donner lieu à de supers concepts en quelques jours en temps normal.

On passera sur le fait qu’Epic Games est peut-être passé à côté du propos du film pour se concentrer sur l’image en elle-même, où l’on remarque que la main tenant la pilule rouge a… 6 doigts. Une caractéristique très courante des images générées en IA, qui s’apparente à du IA slop et qui ne donne donc pas une bonne image de la technologie. Des internautes n’ont pas manqué de soulever l’ironie ici, ce à quoi Epic Games a répondu que c’était justement une blague. La blague étant que l’IA donne effectivement naissance à des choses approximatives ? Même si le trait « d’humour » et d’autodérision était voulu, il est tout de même étrange de montrer que l’IA peut faire n’importe quoi quand on la promeut autant. Comme quoi, pas besoin d’être un robot pour ne pas avoir de sens comique.

Les réponses à tout ça ont bien sûr été virulentes sur les réseaux sociaux, à l’heure où Epic Games met la cinquième sur la mise en avant de l’IA. Surtout pour bien préparer le terrain pour l’Unreal Engine 6, qui va se baser dessus.