Palworld : Le crossover avec le jeu Terraria sortira le 25 juin prochain

La mise à jour estivale sera celle avec Terraria

C’est avec la mise à jour « Tides of Terraria » que Palworld accueillera quelques éléments du jeu de Re-Logic. Cette mise à jour permettra ainsi de croiser des monstres de Terraria que l’on pourra traiter comme des Pals standard, et on découvre cette drôle de collaboration avec une bande-annonce façon dessin anime, pleine de références bien senties à Terraria, qui nous donne une vague idée de ce à quoi s’attendre.

Cette nouvelle vidéo nous donne aussi une date concernant ce crossover assez inattendu : « Tides of Terraria » sera disponible dans Palworld dès le 25 juin prochain via une mise à jour. D’autres updates sont également prévues pour cette année 2025, avec de nouveaux Pals à trouver et des îles inédites à explorer.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.