Un brevet déposé par Nintendo pour la capture de créatures a été refusé au Japon, ce qui pourrait profiter à Palworld

Un argument en faveur de Pocketpair

Nintendo voulait ici faire valider le système de capture que l’on peut voir dans les jeux Pokémon Let’s Go, qui consiste à lancer un objet sur un personnage pour le capturer. Le site GamesFray rapporte que l’institut Japan Patent Office (JPO), qui est en charge de valider ou non de tels brevets, a examiné le dossier et a décidé de ne pas aller dans le sens de Nintendo.

Il est précisé que cette absence de validation vient de la consultation d’autres jeux antérieurs possédant une mécanique similaire, comme ARK, Monster Hunter 4, Craftopia, Kantai Collection et même Pokémon GO, ce qui est tout de même assez amusant. Le Japan Patent Office précise que la technique présentée par Nintendo ne contient pas assez d’éléments innovants pour en valider le brevet.

Nintendo pourrait donc tenter de convaincre le JPO en fournissant d’autres documents et preuves pour faire valider sa position, ce qui pourrait demander beaucoup de temps dans la mesure où cela peut demander de faire appel à l’Intellectual Property High Court (IPHC), qui s’occupe également de ce genre de dossiers dans le domaine juridique. Cela ne met pas Pocketpair à l’abri de tout procès, mais le studio japonais pourrait ici se servir de cette petite victoire pour que les juges penchent en sa faveur, même si cela dépendra de la prochaine réaction de Nintendo.