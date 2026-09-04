Liste des Trophées / Succès – Onimusha: Way of the Sword

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Onimusha: Way of the Sword signe le retour, 20 ans après, d’une licence reconnue des années 2000. Toujours avec des combats au sabre au cœur du gameplay, ce nouvel opus arbore également une structure « aventure » avec de l’exploration plus ou moins linéaire et des quêtes annexes à mener. Une aventure d’une durée entre 15 et 30h selon notre rythme et notre objectif de complétion, et même bien plus si l’on souhaite obtenir l’intégralité des trophées et succès, que nous vous présentons ici. Gare aux spoilers.

Onimusha: Way of the Sword // Source : Capcom

La liste de trophées et de succès d’Onimusha: Way of the Sword, s’inscrit en grande partie dans la catégorie de celles des AAA, avec des trophées liés à l’histoire. On note aussi pas mal d’achievements spécifiques liées aux multiples possibilités de gameplay du combat au sabre. Enfin, celles et ceux en quête de challenge accueilleront avec plaisir quelques exploits à réaliser en difficulté maximale. Au menu, nous avons 52 trophées dont 1 Platine, 2 Or, 9 Argent et 40 Bronze. Comme d’habitude, attention aux spoilers présents dans la liste ci-dessous.

Platine

  • Sans égal sous les cieux
    Obtenir tous les trophées.

Or

  • Véritable Onimusha
    Terminer le jeu en difficulté « Carnage ».
  • Au-dessus de tous
    Vaincre tous les adversaires du mode Ombres du passé dans toutes les difficultés.

Argent

  • La beauté de l’éphémère
    Terminer tous les Mystères de Kyoto.
  • Au service de tous
    Terminer toutes les Rencontres fortuites.
  • Pour l’amour d’un komainu
    Sauver tous les komainu.
  • Au bout de la voie
    Acquérir tous les talents de base et spéciaux.
  • Armé jusqu’aux dents
    Améliorer tous les équipements au niveau maximum.
  • Oni a tout pris
    Obtenir toutes les armes Oni.
  • Plus besoin de médecin
    Améliorer tous les pochons hozuki au niveau maximum.
  • Protégé par le destin
    Améliorer toutes les amulettes au niveau maximum.
  • Net et sans bavure
    Réussir 50 Issen.

Bronze

  • Épreuve de force
    Repousser Sasaki Ganryu.
  • La bouchée de trop
    Vaincre Daidara.
  • Destins sinueux
    Vaincre Rasho-gan.
  • Ça va souffler
    Vaincre Ifuu.
  • Chef-d’œuvre de Dokyo
    Vaincre le Grand Nue.
  • Vaincu, mais pas déchu
    Vaincre Benkei.
  • Coup de foudre
    Vaincre Burai.
  • Éveil complet
    Vaincre Shuten Doji.
  • En pleine tempête
    Vaincre Ifuu et Burai.
  • Quel gâchis
    Vaincre Sasaki Ganryu à Arashiyama.
  • La folie à son terme
    Vaincre Dokyo.
  • Manœuvre calculée
    Vaincre Benkei au Rendaino.
  • Le rouge s’efface
    Vaincre Minamoto no Yoshitsune.
  • Au cœur des mystères
    Terminer votre premier Mystère de Kyoto.
  • Une lueur d’espoir
    Terminer votre première rencontre fortuite.
  • Un exploit de plus
    Vaincre Byakue au Kiyomizu-dera.
  • Héros du peuple
    Sauver 30 habitants des Genma maraudeurs.
  • La bonté n’est jamais perdue
    Sauver un marchand qui se fait attaquer par des Genma.
  • Qui a lâché les chiens ? Ouaf, ouaf !
    Sauver un komainu.
  • Docteur ès Genma
    Trouver toutes les notes Genma.
  • La leçon est retenue
    Vaincre un adversaire du mode Ombres du passé.
  • Sur la bonne voie
    Acquérir tous les talents de base ou spéciaux.
  • Un bon forgeron a de bons outils
    Améliorer une pièce d’équipement.
  • La santé avant tout
    Améliorer un pochon hozuki au niveau maximum.
  • Sous bonne garde
    Améliorer une amulette au niveau maximum.
  • Tout feu tout flamme
    Vaincre 50 ennemis avec la flamme spirituelle.
  • Arrêt sur image
    Faire 50 combos instinctifs.
  • Oni soit qui mal y pense
    Vaincre 100 ennemis à l’aide d’armes Oni.
  • Oni pour tous, tous pour Oni
    Vaincre 50 ennemis en état d’éveil Oni.
  • Comme l’eau qui coule
    Vaincre 50 ennemis à l’aide d’un enchaînement Issen.
  • Ni vu ni connu
    Assassiner 20 ennemis.
  • Retour à l’envoyeur
    Parer 50 projectiles.
  • Ça pique juste là
    Réussir 100 tirs en pleine tête avec l’arc.
  • Tous les coups sont permis
    Réussir 50 attaques avec des objets de l’environnement.
  • Jeu de mains, jeu de vilains !
    Réussir 50 contre-projections.
  • La meilleure défense, c’est l’attaque
    Briser la garde d’un ennemi 50 fois.
  • Rien ne résiste
    Briser 100 boucliers ou pièces d’armure d’ennemis.
  • Le prix de la liberté
    Absorber 30 âmes ou plus d’un coup.
  • Sous le feu des critiques
    Vaincre 3 ennemis en enchaînant des Issen critiques.
  • Le feu leur va si mal
    Embraser 3 ennemis en même temps.

Retrouvez dans notre guide complet d’Onimusha: Way of the Sword d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.

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Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
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