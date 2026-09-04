La liste de trophées et de succès d’Onimusha: Way of the Sword, s’inscrit en grande partie dans la catégorie de celles des AAA, avec des trophées liés à l’histoire. On note aussi pas mal d’achievements spécifiques liées aux multiples possibilités de gameplay du combat au sabre. Enfin, celles et ceux en quête de challenge accueilleront avec plaisir quelques exploits à réaliser en difficulté maximale. Au menu, nous avons 52 trophées dont 1 Platine, 2 Or, 9 Argent et 40 Bronze. Comme d’habitude, attention aux spoilers présents dans la liste ci-dessous.

Sommaire Toggle Platine

Or

Argent

Bronze

Platine

Sans égal sous les cieux

Obtenir tous les trophées.

Or

Véritable Onimusha

Terminer le jeu en difficulté « Carnage ».

Terminer le jeu en difficulté « Carnage ». Au-dessus de tous

Vaincre tous les adversaires du mode Ombres du passé dans toutes les difficultés.

Argent

La beauté de l’éphémère

Terminer tous les Mystères de Kyoto.

Terminer tous les Mystères de Kyoto. Au service de tous

Terminer toutes les Rencontres fortuites.

Terminer toutes les Rencontres fortuites. Pour l’amour d’un komainu

Sauver tous les komainu.

Sauver tous les komainu. Au bout de la voie

Acquérir tous les talents de base et spéciaux.

Acquérir tous les talents de base et spéciaux. Armé jusqu’aux dents

Améliorer tous les équipements au niveau maximum.

Améliorer tous les équipements au niveau maximum. Oni a tout pris

Obtenir toutes les armes Oni.

Obtenir toutes les armes Oni. Plus besoin de médecin

Améliorer tous les pochons hozuki au niveau maximum.

Améliorer tous les pochons hozuki au niveau maximum. Protégé par le destin

Améliorer toutes les amulettes au niveau maximum.

Améliorer toutes les amulettes au niveau maximum. Net et sans bavure

Réussir 50 Issen.

Bronze

Épreuve de force

Repousser Sasaki Ganryu.

Repousser Sasaki Ganryu. La bouchée de trop

Vaincre Daidara.

Vaincre Daidara. Destins sinueux

Vaincre Rasho-gan.

Vaincre Rasho-gan. Ça va souffler

Vaincre Ifuu.

Vaincre Ifuu. Chef-d’œuvre de Dokyo

Vaincre le Grand Nue.

Vaincre le Grand Nue. Vaincu, mais pas déchu

Vaincre Benkei.

Vaincre Benkei. Coup de foudre

Vaincre Burai.

Vaincre Burai. Éveil complet

Vaincre Shuten Doji.

Vaincre Shuten Doji. En pleine tempête

Vaincre Ifuu et Burai.

Vaincre Ifuu et Burai. Quel gâchis

Vaincre Sasaki Ganryu à Arashiyama.

Vaincre Sasaki Ganryu à Arashiyama. La folie à son terme

Vaincre Dokyo.

Vaincre Dokyo. Manœuvre calculée

Vaincre Benkei au Rendaino.

Vaincre Benkei au Rendaino. Le rouge s’efface

Vaincre Minamoto no Yoshitsune.

Vaincre Minamoto no Yoshitsune. Au cœur des mystères

Terminer votre premier Mystère de Kyoto.

Terminer votre premier Mystère de Kyoto. Une lueur d’espoir

Terminer votre première rencontre fortuite.

Terminer votre première rencontre fortuite. Un exploit de plus

Vaincre Byakue au Kiyomizu-dera.

Vaincre Byakue au Kiyomizu-dera. Héros du peuple

Sauver 30 habitants des Genma maraudeurs.

Sauver 30 habitants des Genma maraudeurs. La bonté n’est jamais perdue

Sauver un marchand qui se fait attaquer par des Genma.

Sauver un marchand qui se fait attaquer par des Genma. Qui a lâché les chiens ? Ouaf, ouaf !

Sauver un komainu.

Sauver un komainu. Docteur ès Genma

Trouver toutes les notes Genma.

Trouver toutes les notes Genma. La leçon est retenue

Vaincre un adversaire du mode Ombres du passé.

Vaincre un adversaire du mode Ombres du passé. Sur la bonne voie

Acquérir tous les talents de base ou spéciaux.

Acquérir tous les talents de base ou spéciaux. Un bon forgeron a de bons outils

Améliorer une pièce d’équipement.

Améliorer une pièce d’équipement. La santé avant tout

Améliorer un pochon hozuki au niveau maximum.

Améliorer un pochon hozuki au niveau maximum. Sous bonne garde

Améliorer une amulette au niveau maximum.

Améliorer une amulette au niveau maximum. Tout feu tout flamme

Vaincre 50 ennemis avec la flamme spirituelle.

Vaincre 50 ennemis avec la flamme spirituelle. Arrêt sur image

Faire 50 combos instinctifs.

Faire 50 combos instinctifs. Oni soit qui mal y pense

Vaincre 100 ennemis à l’aide d’armes Oni.

Vaincre 100 ennemis à l’aide d’armes Oni. Oni pour tous, tous pour Oni

Vaincre 50 ennemis en état d’éveil Oni.

Vaincre 50 ennemis en état d’éveil Oni. Comme l’eau qui coule

Vaincre 50 ennemis à l’aide d’un enchaînement Issen.

Vaincre 50 ennemis à l’aide d’un enchaînement Issen. Ni vu ni connu

Assassiner 20 ennemis.

Assassiner 20 ennemis. Retour à l’envoyeur

Parer 50 projectiles.

Parer 50 projectiles. Ça pique juste là

Réussir 100 tirs en pleine tête avec l’arc.

Réussir 100 tirs en pleine tête avec l’arc. Tous les coups sont permis

Réussir 50 attaques avec des objets de l’environnement.

Réussir 50 attaques avec des objets de l’environnement. Jeu de mains, jeu de vilains !

Réussir 50 contre-projections.

Réussir 50 contre-projections. La meilleure défense, c’est l’attaque

Briser la garde d’un ennemi 50 fois.

Briser la garde d’un ennemi 50 fois. Rien ne résiste

Briser 100 boucliers ou pièces d’armure d’ennemis.

Briser 100 boucliers ou pièces d’armure d’ennemis. Le prix de la liberté

Absorber 30 âmes ou plus d’un coup.

Absorber 30 âmes ou plus d’un coup. Sous le feu des critiques

Vaincre 3 ennemis en enchaînant des Issen critiques.

Vaincre 3 ennemis en enchaînant des Issen critiques. Le feu leur va si mal

Embraser 3 ennemis en même temps.

Retrouvez dans notre guide complet d’Onimusha: Way of the Sword d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.