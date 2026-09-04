Liste des Trophées / Succès – Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword signe le retour, 20 ans après, d’une licence reconnue des années 2000. Toujours avec des combats au sabre au cœur du gameplay, ce nouvel opus arbore également une structure « aventure » avec de l’exploration plus ou moins linéaire et des quêtes annexes à mener. Une aventure d’une durée entre 15 et 30h selon notre rythme et notre objectif de complétion, et même bien plus si l’on souhaite obtenir l’intégralité des trophées et succès, que nous vous présentons ici. Gare aux spoilers.
La liste de trophées et de succès d’Onimusha: Way of the Sword, s’inscrit en grande partie dans la catégorie de celles des AAA, avec des trophées liés à l’histoire. On note aussi pas mal d’achievements spécifiques liées aux multiples possibilités de gameplay du combat au sabre. Enfin, celles et ceux en quête de challenge accueilleront avec plaisir quelques exploits à réaliser en difficulté maximale. Au menu, nous avons 52 trophées dont 1 Platine, 2 Or, 9 Argent et 40 Bronze. Comme d’habitude, attention aux spoilers présents dans la liste ci-dessous.
Platine
- Sans égal sous les cieux
Obtenir tous les trophées.
Or
- Véritable Onimusha
Terminer le jeu en difficulté « Carnage ».
- Au-dessus de tous
Vaincre tous les adversaires du mode Ombres du passé dans toutes les difficultés.
Argent
- La beauté de l’éphémère
Terminer tous les Mystères de Kyoto.
- Au service de tous
Terminer toutes les Rencontres fortuites.
- Pour l’amour d’un komainu
Sauver tous les komainu.
- Au bout de la voie
Acquérir tous les talents de base et spéciaux.
- Armé jusqu’aux dents
Améliorer tous les équipements au niveau maximum.
- Oni a tout pris
Obtenir toutes les armes Oni.
- Plus besoin de médecin
Améliorer tous les pochons hozuki au niveau maximum.
- Protégé par le destin
Améliorer toutes les amulettes au niveau maximum.
- Net et sans bavure
Réussir 50 Issen.
Bronze
- Épreuve de force
Repousser Sasaki Ganryu.
- La bouchée de trop
Vaincre Daidara.
- Destins sinueux
Vaincre Rasho-gan.
- Ça va souffler
Vaincre Ifuu.
- Chef-d’œuvre de Dokyo
Vaincre le Grand Nue.
- Vaincu, mais pas déchu
Vaincre Benkei.
- Coup de foudre
Vaincre Burai.
- Éveil complet
Vaincre Shuten Doji.
- En pleine tempête
Vaincre Ifuu et Burai.
- Quel gâchis
Vaincre Sasaki Ganryu à Arashiyama.
- La folie à son terme
Vaincre Dokyo.
- Manœuvre calculée
Vaincre Benkei au Rendaino.
- Le rouge s’efface
Vaincre Minamoto no Yoshitsune.
- Au cœur des mystères
Terminer votre premier Mystère de Kyoto.
- Une lueur d’espoir
Terminer votre première rencontre fortuite.
- Un exploit de plus
Vaincre Byakue au Kiyomizu-dera.
- Héros du peuple
Sauver 30 habitants des Genma maraudeurs.
- La bonté n’est jamais perdue
Sauver un marchand qui se fait attaquer par des Genma.
- Qui a lâché les chiens ? Ouaf, ouaf !
Sauver un komainu.
- Docteur ès Genma
Trouver toutes les notes Genma.
- La leçon est retenue
Vaincre un adversaire du mode Ombres du passé.
- Sur la bonne voie
Acquérir tous les talents de base ou spéciaux.
- Un bon forgeron a de bons outils
Améliorer une pièce d’équipement.
- La santé avant tout
Améliorer un pochon hozuki au niveau maximum.
- Sous bonne garde
Améliorer une amulette au niveau maximum.
- Tout feu tout flamme
Vaincre 50 ennemis avec la flamme spirituelle.
- Arrêt sur image
Faire 50 combos instinctifs.
- Oni soit qui mal y pense
Vaincre 100 ennemis à l’aide d’armes Oni.
- Oni pour tous, tous pour Oni
Vaincre 50 ennemis en état d’éveil Oni.
- Comme l’eau qui coule
Vaincre 50 ennemis à l’aide d’un enchaînement Issen.
- Ni vu ni connu
Assassiner 20 ennemis.
- Retour à l’envoyeur
Parer 50 projectiles.
- Ça pique juste là
Réussir 100 tirs en pleine tête avec l’arc.
- Tous les coups sont permis
Réussir 50 attaques avec des objets de l’environnement.
- Jeu de mains, jeu de vilains !
Réussir 50 contre-projections.
- La meilleure défense, c’est l’attaque
Briser la garde d’un ennemi 50 fois.
- Rien ne résiste
Briser 100 boucliers ou pièces d’armure d’ennemis.
- Le prix de la liberté
Absorber 30 âmes ou plus d’un coup.
- Sous le feu des critiques
Vaincre 3 ennemis en enchaînant des Issen critiques.
- Le feu leur va si mal
Embraser 3 ennemis en même temps.
Retrouvez dans notre guide complet d’Onimusha: Way of the Sword d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.