Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien de temps pour finir le titre de Capcom ?

Quelle est la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword ?

Nouvelle entrée d’une licence historiquement linéaire lorsque l’on regarde surtout la trilogie originale, Onimusha: Way of the Sword n’abandonne pas totalement cette structure même s’il intègre un mini monde ouvert en guise de zone centrale. À côté du gain d’exploration que cela amène, l’appréciation de la durée de vie est aussi influencée par le challenge que peuvent représenter certains boss, même si le mode de difficulté Histoire peut vous aider en cas de besoin. Voici notre estimation de la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword :

Histoire principale : 15-20 heures

Histoire principale + quêtes annexes et collectibles : 25-30 heures

Tous les succès/trophées : 40-45 heures

La structure du jeu veut aussi qu’il y ait des quêtes annexes à mener, des collectibles à récupérer, et des matériaux à collecter pour améliorer Musashi. Vouloir progresser en débloquant un maximum de compétences ou en possédant les meilleures stats ainsi que les amulettes destinées à filer un coup de main peut donc significativement allonger la durée de vie de l’histoire principale.

Puis, une fois que l’histoire est terminée, il est possible de remettre le couvert grâce à un New Game + et une difficulté supplémentaire. Et en ce qui concerne les chasseurs et chasseuses d’achievements, le titre de Capcom vous occupera quelques heures supplémentaires.

Onimusha: Way of the Sword sera disponible le 4 septembre sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. N’hésitez pas à jeter un œil à notre test complet pour en savoir plus.