Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien de temps pour finir le titre de Capcom ?

0

20 ans d’attente, c’est long, mais heureusement elle est bientôt terminée : Onimusha: Way of the Sword signe un retour en fanfare pour la licence de Capcom. Un titre inédit qui compte bien reprendre ce qui a fait sa renommée tout en prenant un virage remarqué. Doté d’une structure semi-linéaire et d’un challenge impliquant de ne pas jouer par-dessus la jambe, le jeu garantit une une bonne durée de vie, dont voici les détails selon votre style de jeu.

Onimusha: Way of the Sword // Source : Capcom

Quelle est la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword ?

Nouvelle entrée d’une licence historiquement linéaire lorsque l’on regarde surtout la trilogie originale, Onimusha: Way of the Sword n’abandonne pas totalement cette structure même s’il intègre un mini monde ouvert en guise de zone centrale. À côté du gain d’exploration que cela amène, l’appréciation de la durée de vie est aussi influencée par le challenge que peuvent représenter certains boss, même si le mode de difficulté Histoire peut vous aider en cas de besoin. Voici notre estimation de la durée de vie de Onimusha: Way of the Sword :

  • Histoire principale : 15-20 heures
  • Histoire principale + quêtes annexes et collectibles : 25-30 heures
  • Tous les succès/trophées : 40-45 heures

La structure du jeu veut aussi qu’il y ait des quêtes annexes à mener, des collectibles à récupérer, et des matériaux à collecter pour améliorer Musashi. Vouloir progresser en débloquant un maximum de compétences ou en possédant les meilleures stats ainsi que les amulettes destinées à filer un coup de main peut donc significativement allonger la durée de vie de l’histoire principale.

Puis, une fois que l’histoire est terminée, il est possible de remettre le couvert grâce à un New Game + et une difficulté supplémentaire. Et en ce qui concerne les chasseurs et chasseuses d’achievements, le titre de Capcom vous occupera quelques heures supplémentaires.

Onimusha: Way of the Sword sera disponible le 4 septembre sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. N’hésitez pas à jeter un œil à notre test complet pour en savoir plus.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Test Onimusha: Way of the Sword – Un retour prudent mais à la pointe de l’épée

pc ps5 xbox series switch 2
Test Onimusha: Way of the Sword – Un retour prudent mais à la pointe de l’épée

« Miyamoto Musashi s’est imposé comme un choix évident » : Capcom nous confie que le retour d’anciens héros était envisagé dans Onimusha: Way of the Sword

pc ps5 xbox series switch 2
« Miyamoto Musashi s’est imposé comme un choix évident » : Capcom nous confie que le retour d’anciens héros était envisagé dans Onimusha: Way of the Sword

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)

pc ps5 xbox series switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)

Onimusha: Way of the Sword – Nos impressions après deux heures de jeu sur PS5

pc ps5 xbox series switch 2
Onimusha: Way of the Sword – Nos impressions après deux heures de jeu sur PS5
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen
ps5
Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation
pc ps5 xbox series
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation
Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires
pc
Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077
pc ps5 xbox series
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077
Dragon Ball: Gekishin Squadra change totalement de gameplay pour son premier anniversaire en se débarassant du MOBA
Dragon-Ball-Gekishin-Squadra2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu
switch 2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu
Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation
ps5
Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation
Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?
ps5 xbox series
Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?
La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés
La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Il faudra compter environ 20 heures pour voir le bout de Fable, et le double pour son contenu annexe
pc ps5 xbox series
Il faudra compter environ 20 heures pour voir le bout de Fable, et le double pour son contenu annexe
Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements
Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall
pc switch ios android switch 2
Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin
pc ps5 xbox series switch
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin
GTA VI : La présentation du gameplay qualifiée de « la plus impressionnante jamais vue » selon Digital Foundry
ps5 xbox series
Grand Theft Auto 6 gta vi gta 6
The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt
pc ps5 xbox series switch 2
The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt
Les développeurs de Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen nous dévoilent des informations exclusives !
pc ps5 xbox series switch 2
Dragon's-Dogma-2-Dark-Arisen
GTA 6 aurait pu avoir quatre personnages, mais Rockstar a eu peur des soucis d’équilibre
ps5 xbox series
GTA 6 aurait pu avoir quatre personnages, mais Rockstar a eu peur des soucis d’équilibre
The Witcher 3: Wild Hunt : Le remaster du RPG en monde ouvert de CD Projekt devrait tourner en 30 à 40 fps sur Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3: Wild Hunt : Le remaster du RPG en monde ouvert de CD Projekt devrait tourner en 30 à 40 fps sur Switch 2
Le développement de GTA 6 n’a pas eu recours à l’IA générative, et aucune microtransaction n’est prévue… pour l’instant
ps5 xbox series
Le développement de GTA 6 n’a pas eu recours à l’IA générative, et aucune microtransaction n’est prévue… pour l’instant
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games dévoile les fonctionnalités en vidéo avant sa sortie
ps5
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games dévoile les fonctionnalités en vidéo avant sa sortie
GTA 6 a bénéficié de la création de plus 600 000 animations pour, entre autres, ses PNJ et sa faune
ps5 xbox series
GTA 6 a bénéficié de la création de plus 600 000 animations pour, entre autres, ses PNJ et sa faune
Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6
pc
Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6