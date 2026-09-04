Afin de vous aider à aborder au mieux le monde d’Onimusha: Way of the Sword, nous vous présentons ci-dessous une liste de 12 conseils concernant le gameplay, le contenu annexe ou encore les bonnes pratiques au sens large.

Pratiquez et maîtrisez déviation, parade et esquive

C’est le conseil numéro un, et de loin : apprenez à dompter le gameplay au sabre du jeu. En effet, n’espérez pas terminer le jeu en martelant les boutons d’attaque et guérir indéfiniment vos blessures avec du soin, car contre les boss, la stratégie ne fera pas long feu.

Très vite, y compris contre les petits ennemis, prenez l’habitude de dévier quand une attaque adverse s’effectue avec une lame, et parez quand vous aurez débloqué la compétence, de préférence une fois la flamme spirituelle activée. Pour ce qui est des attaques à mains nues ou via coups de pied, privilégiez si possible l’esquive.

Acquérir cette gymnastique vous laissera aborder plus facilement les combats contre les boss, pics de difficulté du jeu, où ces actions défensives se révèleront absolument essentielles.

Utilisez judicieusement les Armes Oni

Outre la maîtrise du gameplay à l’épée ou l’utilisation de consommables, ce qui fera sans aucun doute la différence sur le champ de bataille, ce sont les Armes Oni. Débloquées durant l’histoire principale, ou légèrement caché dans un coffre optionnel, ces armes produisent des effets majeurs.

Les Deux Célestes libéreront des âmes de soin après avoir cisaillé votre adversaire, les marteaux Hurle-Terre font d’énormes dégâts d’étourdissement aux boss, tandis que l’Esprit du vent sera parfait pour blesser voire tuer des ennemis standards autour de vous. Utilisez-les en fonction de la situation, en sachant qu’il faut remplir de nouveau la jauge de pouvoir Oni ensuite. Choisissez bien. N’oubliez pas non plus de les améliorer pour maximiser leurs effets.

Équipez (et améliorez) vos amulettes en fonction des besoins

Durant l’aventure, vous pourrez compter sur des amulettes, bien souvent débloquées en récompense de quêtes. Elles offrent des avantages divers : améliorer la puissance des attaques normales, booster la récupération de santé, ou encore accélérer le remplissage de la jauge de pouvoir Oni.

Avec jusqu’à trois amulettes maximum à équiper (une fois les compétences en question débloquées) les possibilités peuvent être nombreuses. Bien sûr, il convient d’adapter votre combinaison selon ce qui vous attend. Si vous faites de l’exploration dans le mini monde ouvert, peut-être privilégier l’amulette qui donne des âmes rouges bonus, là où, a contrario, elle sera inutile contre un boss.

Aspirez les âmes aussi vite que possible

Musashi dispose d’un gantelet Oni, capable d’absorber les âmes des Genma. Hormis une quatrième couleur introduite plus tard, voici les trois types d’âme que vous pouvez rencontrer dans le jeu :

Âmes jaunes : Redonnent de la vie

Âmes rouges : Constituent une sorte de monnaie grâce à laquelle vous pouvez acheter des objets spéciaux, améliorer des amulettes ou encore débloquer des talents

Âmes bleues : Remplissent la jauge de pouvoir Oni

Vous l’aurez compris, vous avez tout intérêt à les absorber, et ce dès qu’elles se manifestent. Premièrement car elles finissent par disparaître au bout d’un moment, et deuxièmement parce que certains ennemis peuvent aussi vous les chiper. Et à force d’en absorber, un ennemi ou un boss gagne en puissance. Soyez donc vigilant et ne laissez aucune âme à l’adversaire, tant que c’est possible.

Priorisez le contenu annexe

Bien qu’il ne s’agisse pas de la partie la plus intéressante du jeu, compléter le contenu annexe est essentiel si vous souhaitez affronter chaque danger dans les meilleures conditions. En récompense de quêtes annexes, vous obtiendrez effectivement des ressources plus rares, comme des pierres de vie par exemple, ou encore des amulettes.

Idem en ce qui concerne la récupération des pochons hozuki spéciaux, ou à la visite des portails Oni qui débloquent une ligne supplémentaire de talents à débloquer. Terminez donc ces activités dès que possible, et dès que vous purifiez une nouvelle portion du mini monde ouvert, vous aurez accès à une nouvelle série de contenus annexes.

Ramassez tout ce qui traîne (et les hozuki)

Que vous soyez dans un niveau fermé ou bien au sein de la zone ouverte de l’Est de Kyoto, explorez minutieusement. Déjà, un nombre non négligeable de coffres standards et de coffres noirs vous donneront les matériaux nécessaires à l’amélioration de votre équipement et de vos talents.

Ensuite, guettez la moindre lumière blanche/bleue. Elle indique la présence d’un matériau mais surtout d’un consommable à ramasser. Votre inventaire est déjà plein ? Ce n’est pas grave, l’objet ramassé ira dans la réserve, pour plus tard si besoin.

Enfin, dès que vous voyez une plante hozuki, cueillez-la. Chaque plante représente une dose de soin, et si votre stock est au max, là encore la cueillette est transférée dans la réserve. Vous avez de la marge, mais ramassez la moindre plante afin d’être absolument tranquille niveau soins.

N’oubliez pas les consommables et la réserve

Ce conseil fait directement suite au précédent : si vous avez ramassé le moindre consommable, eh bien ma foi, il est temps de les utiliser. Chacun apporte son utilité : le revitalisant vous redonne peu à peu de la vie, ce qui est un bon supplément des hozuki censés vous soigner. Les talismans de défense et de force sauront faire la différence, et un cristal d’âme vous donnera parfois les âmes bleues ou jaunes qui vous manquaient pour conclure un combat ou y survivre in extremis.

Simplement, n’oubliez pas de les équiper en vous rendant à la réserve d’un hokora. Le jeu va en effet combler par défaut les emplacements d’inventaire vides avec les premiers consommables que vous ramasser, et stocker en réserve les autres types ainsi que le surplus. Surveillez donc ce qui a d’équipé dans la roue de consommables, et échangez si besoin avec ce qu’il vous faut dans la réserve.

Servez-vous de la Vision Oni…

Onimusha: Way of the Sword accueille une mécanique similaire aux sens du Sorceleur ou à la vision de détective, et il s’agit de la Vision Oni. Grâce à cette vision, vous pourrez (et devrez) identifier les emplacements de tissus Genma reliés à des portes bloquées.

En l’améliorant, cette Vision Oni saura même détecter les hozuki, les consommables ou les trésors à proximité. Même les parties du corps protégées de vos ennemis seront mises en surbrillance.

… et du fragment de johari

Le fragment de johari n’est autre que la petite traînée lumineuse chargée de vous mener à votre prochain objectif. Elle est uniquement disponible dans la zone centrale de l’Est de Kyoto. Sachez une chose importante : elle ne vous mène pas uniquement à un objectif principal.

La lumière est également capable de vous amener à une quête annexe, un coffre à trésor ou n’importe quel symbole sur la map pouvant être marqué. Vu que parfois le chemin n’est pas aussi évident qu’il n’y parait, le fragment de johari saura remplir son rôle.

N’évitez pas trop les combats

Ce conseil concerne surtout la partie monde ouvert du jeu. Si vous souhaitez déverrouiller un maximum de compétences, améliorer à fond vos amulettes ou encore aller acheter des objets précieux auprès du marchand du sanctuaire Yasui Konpiragu, vous aurez besoin de beaucoup, beaucoup d’âmes rouges.

En explorant l’Est de Kyoto, vous serez tenté d’esquiver certains combats par flemme, mais pour récupérer un grand nombre d’âmes rouges, il n’y a pas de secrets, il faut se battre dès que c’est possible. Privilégiez quand même les ennemis un minimum redoutables, puisqu’ils donnent davantage d’âmes, ou bien les groupes pouvant être rapidement vaincus, grâce à un chariot ou une explosion par exemple.

Accomplissez les entraînements de l’arène

Le gameplay d’Onimusha: Way of the Sword fourmille de mouvements offensifs et défensifs qu’il est plus ou moins facile d’exécuter. Si l’aventure toute entière peut faire office d’apprentissage permanent, il y a un endroit dédié à l’entraînement rencontré assez tôt dans l’histoire principale. Il s’agit de l’Arène des épreuves.

Ici, il est possible de travailler chaque élément du combat, de l’attaque de base à l’Issen. Chaque entraînement est réalisable à l’infini, et les réussir une première fois donne, pour chacun, un petit lot de consommables en récompense. Vous pouvez également de nouveau affronter n’importe quel boss ou mini-boss déjà battu mais la seule récompense est cosmétique et ne s’obtient qu’après avoir rebattu tout le monde.

Optez pour le mode Histoire ou l’indication aux commandes

Si au bout du compte vous éprouvez encore des difficultés pour progresser dans Onimusha: Way of the Sword, après avoir choisi le mode Action, il reste la possibilité de basculer en mode Histoire. Vous n’accusez aucune pénalité à prendre cette décision, donc n’hésitez pas.

Notez que le mode Histoire active par défaut l’indication aux commandes, qui affiche sur l’ennemi le bouton à presser au moment où ce dernier prépare une attaque. En gros, on vous dit explicitement s’il faut parer, esquiver ou dévier. Précisons que l’indication aux commandes peut être activée ou désactivée dans les menus, y compris en mode Action.

Retrouvez dans notre guide complet d’Onimusha: Way of the Sword d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.