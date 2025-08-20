On a pu jouer à Resident Evil Requiem, voici notre avis ainsi que du gameplay inédit

Une séquence à glacer le sang

Ce n’est malheureusement pas la séquence présentée à l’Opening Night Live qui était jouable pour ce Resident Evil Requiem, mais celle déjà aperçu au Summer Game Fest. Cette fois-ci, plutôt que d’être simples spectateurs, nous avons pu y jouer manettes en mains sur PS5 Pro, le temps de vous livrer un nouvel avis.

Et pour illustrer tout ceci, vous retrouverez dans cette vidéo notre gameplay capturé par nos soins durant la session, avec un ennemi franchement cauchemardesque qui ne nous a pas lâché d’une semelle. Si notre choix s’est ici porté principalement sur la caméra à la première personne, rappelons qu’un tour dans les options permet de passer à la troisième personne, comme indiqué dans la vidéo.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.