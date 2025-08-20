Resident Evil Requiem nous distille un nouveau trailer angoissant mettant en scène Grace et sa mère

Suivre maman

On le sait depuis son annonce cet été lors du Summer Game Fest, Resident Evil Requiem a fait le choix de tourner son intrigue autour de Grace Ashcroft, fille d’Alyssa, un personnage jouable dans Resident Evil: Outbreak. Et pour la première fois, nous voyons mère et fille ensemble au cours d’un trailer qui se déroule avant les événements du présent.

L’Hôtel Remwood est un nom qui terrorise Grace. La raison ? Sa mère y est morte il y a huit ans. Notre héroïne, déjà anxieuse de nature, endure donc un traumatisme bien ancré. Et il semblerait bien que la séquence montrée ici nous le fasse vivre.

Alors que l’on suit Grace et Alyssa dans leur chambre, le courant se coupe. Un mauvais présage selon Alyssa, qui presse sa fille pour quitter les lieux. Elle en sait visiblement plus que ce qu’elle ne veut bien dire à Grace, de quoi nourrir l’inquiétude de celle-ci.

Et ce n’est pas le meurtre que subit le gérant de l’hôtel qui va la rassurer. On peut voir brièvement le visage de l’assassin qui, sans être un « zombie », montre des signes d’infection. Encore pire, c’est en pleine gestion d’une crise d’angoisse de Grace que le mystérieux individu s’en serait pris également à Alyssa.

Si nous avons effectivement vécu la mort de sa mère, cette séquence explique mieux ce que peut ressentir Grace huit ans plus tard, alors qu’elle doit retourner sur les lieux. De nombreux mystères entourent encore cette aventure qui n’en finit pas d’attiser la curiosité.

Resident Evil Requiem sortira le 26 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.