Resident Evil Requiem nous distille un nouveau trailer angoissant mettant en scène Grace et sa mère

Il avait déjà écrit en amont son nom au tableau des annonces et trailers de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, Resident Evil Requiem a même presque clôturé la soirée, avant que Black Myth: Zhong Kui ne surprenne son monde. Très attendu, le neuvième épisode principal de la saga de Capcom en a profité pour nous montrer ce qui semble être le prologue de l’aventure. Et comme on peut s’y attendre, on est encore plongé comme il se doit dans l’ambiance oppressante de cet opus.

Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 27/02/2026

