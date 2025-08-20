On a pu rejouer à Pragmata, voici ce que l’on en pense avec des extraits de gameplay exclusifs en 4K

Plus de 10 minutes de gameplay en 4K rien que pour vous

Vous trouverez ici notre avis sur cette démo de Pragmata, qui complète nos premières impressions sur le jeu. Le jeu de Capcom a quelques bonnes idées en réserve et son concept pourrait bien fonctionner, s’il ne tourne pas trop vite en boucle au bout de quelques heures.

Difficile de juger cela avec une démo aussi courte, mais vous pouvez au moins admirer quelques images du jeu grâce à notre session de gameplay qui a été capturée et que l’on vous montre en vidéo. Celle-ci va jusqu’à la confrontation avec un boss, qui nous demande d’agir vite en prenant en compte les spécificités des deux personnages que l’on contrôle en temps réel. Et le tout est capturé en 4K histoire de flatter un peu plus la rétine.

Pragmata sortira en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.