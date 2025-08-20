On a pu rejouer à Pragmata, voici ce que l’on en pense avec des extraits de gameplay exclusifs en 4K

Au sein du catalogue de Capcom, Pragmata est une étrange curiosité qui a encore du chemin avant de convaincre tout le monde. Le jeu est enfin réapparu lors de la dernière édition du Summer Game Fest pour nous annoncer une sortie en 2026. À l’époque, nous avions pu y jouer très brièvement avec une courte démo sur place à Los Angeles, qui ne nous laissait pas assez de temps de jeu pour se faire un avis concret. Capcom nous a cette fois-ci laissé jouer à cette même démo, mais avec des éléments inédits afin de nous aider à nous forger une opinion plus claire, et nous vous montrons tout cela en vidéo.

Jaquette de Pragmata
Pragmata
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

