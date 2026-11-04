Le controversé NVIDIA DLSS 5 va bientôt arriver dans de nouveaux jeux, dont Hogwarts Legacy dès cette semaine

Un résultat final meilleur que prévu en perspective ?

Dès demain, jeudi 5 novembre, Hogwarts Legacy sera pleinement compatible avec le DLSS 5. Un choix assez osé de prime abord puisque, rappelez-vous, l’impact de cette technologie sur la plastique du RPG en monde ouvert d’Avalanche Software et Warner Bros. Games était justement au cœur des critiques faites à l’encontre de NVIDIA en début d’année. Toutefois, il faut reconnaitre que le rendu final in-game qui nous est désormais vendu par la société américaine semble bien moins catastrophique que prévu.

Sans sauter aux yeux non plus, activer le DLSS 5 en jeu nous promet effectivement de bénéficier de textures, ombres, lumières et reflets légèrement plus détaillés qu’auparavant. Reste maintenant à découvrir si le framerate n’en souffrira pas trop en contrepartie, comme ça avait été malheureusement le cas il y a quelques semaines dans NBA 2K27. Selon NVIDIA, les performances en matière de fluidité ont été drastiquement améliorées pour toutes les cartes graphiques RTX Série 50, quand sa technologie est « ON ». Cependant, ces propos sont à prendre avec d’énormes pincettes, étant donné que les différents chiffres mis en avant par la firme valent essentiellement pour les personnes possédant un vrai PC de guerre (incluant 64 Go de RAM entre autres !)

Concernant War Thunder et Where Winds Meet, là encore, on nous promet que la prise en charge du DLSS 5 apportera son lot d’améliorations. Réalisme accru, environnements plus détaillés, fidélité visuelle renforcée… le MMO de Gaijin Entertainment accueillera ces divers ajouts vers mi-novembre, tandis que la production chinoise devra patienter jusqu’au 23 novembre prochain pour en bénéficier. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel de NVIDIA.