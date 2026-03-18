Le PDG de NVIDIA répond aux critiques sur le DLSS 5 : « Ils se trompent complètement »

Le problème, c’est les autres

Maintenant que le DLSS 5 a été raillé à travers le monde, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, est bien obligé d’assurer le service après-vente. Déjà grand défenseur de l’IA générative, Huang a toujours été très vocal envers les critiques anti-IA, et lorsque cela touche à sa prochaine avancée technologique, il se devait de préciser certaines choses.

En réponse à quelques questions de Tom’s Hardware (relayé par VGC), il réaffirme que les studios auront les pleins pouvoirs sur l’implémentation du DLSS 5 dans leurs jeux, afin de garder le contrôle sur la direction artistique. Voici ce qu’il déclare à propos des gens qui pensent l’inverse :

« Eh bien, tout d’abord, ils se trompent complètement. La raison en est que, comme je l’ai expliqué en détail, DLSS 5 combine la maîtrise de la géométrie, des textures et de tous les aspects du jeu avec une intelligence artificielle générative. Ce n’est pas du post-traitement, ni du post-traitement au niveau de l’image, c’est du contrôle génératif au niveau de la géométrie. Tout cela est sous le contrôle direct du développeur du jeu. C’est très différent de l’IA générative ; il s’agit d’une IA générative de contrôle du contenu. C’est pourquoi on parle de rendu neuronal. »

Il ajoute que cette IA générative peut être améliorée par chaque studio pour que cela donne lieu à des choses plus proches de la direction artistique souhaitée. Pas sûr que ce soit le meilleur discours à apporter pour calmer les vives réactions au sujet de cette technologie.