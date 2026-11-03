Le directeur d’id Software promet que le studio va bien malgré les licenciements et indique travailler de près avec MachineGames

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Le studio id Software a été l’une des principales cibles du « reset » de Xbox, avec plus d’une centaine de licenciements recensés là-bas. Pour autant, le visage que le studio veut afficher n’est pas celui d’une équipe à bout de souffle. Avec un peu de langue de bois, le co-directeur du studio Marty Stratton déclare chez IGN qu’id Software se porte très bien, ce que les licenciés seront sans doute ravis d’apprendre.

DOOM: The Dark Ages // Source : id Software

« This is fine »

Malgré tous les licenciements, il faut montrer au monde que tout va bien. C’est la posture de Marty Stratton, qui indique qu’id Software reste en forme en dépit de sa restructuration. Un discours qui est forcément un peu étrange à lire dans la mesure où le studio est au cœur du « reset » initié par Asha Sharma, même si Stratton veut avant tout rassurer sur l’avenir de l’équipe restante :

« Nous allons très bien. Loin de moi l’idée de minimiser les licenciements… tout le monde sait qu’environ la moitié de nos effectifs a quitté le studio. Mais nous avons déployé des efforts très réfléchis pour garantir que nous soyons extrêmement viables suite à cela dans tous les domaines de notre activité, qu’il s’agisse du développement de jeux ou du département technologique. »

Stratton déclare également que le studio est désormais très proche de MachineGames, peut-être plus que jamais :

« Nous travaillons plus étroitement que jamais avec MachineGames. Nous avons toujours entretenu une relation particulière avec eux, mais je pense qu’en matière de développement technologique, nous avons atteint un stade où les deux équipes très talentueuses se trouvent sur une bonne lancée, démarrée avant les licenciements. Nous avions lancé cette dynamique plus tôt cette année. Nous en sommes très enthousiastes. Nous sommes tous deux extrêmement confiants sur ce qui nous attend. »

On peut donc imaginer, à la vue de son effectif réduit, qu’id Software va servir de studio de support pour le prochain jeu Wolfenstein de MachineGames, qui est actuellement en cours de développement.

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