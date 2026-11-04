Plus de 20 ans après sa sortie, le premier Guild Wars reçoit un nouveau DLC avec Afterlife

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Guild Wars Afterlife // Source : ArenaNet

Avec un donjon aux allures de rogue-lite

Le DLC Afterlife de Guild Wars Reforged vous invite à revisiter le MMO d’une drôle de manière. Vous pourrez visiter la région de Xotecha, qui cache un donjon mystérieux nommé « L’Informe » qui ne pourra pas être parcouru comme les autres.

Ici, la configuration changera à chaque run, tandis que la progression de votre personnage et son inventaire seront remis à zéro. Vous gagnerez de nouvelles compétences au fil de votre avancée pour regagner votre puissance, tandis que des récompenses permanentes pourront être acquises afin de rendre vos prochaines tentatives plus abordables. Une sorte de mode rogue-lite en quelque sorte, ce qui est assez original dans un MMO de la sorte.

Voici le synopsis fourni par ArenaNet :

« Dans Guild Wars Afterlife, vous répondrez à l’appel de l’île de Xotecha, dans les profondeurs des Brumes, pour venir en aide à l’Ordre de la nuit sans lune. L’Ordre veille sur l’Informe, une jungle de songes partagés où les souvenirs se concrétisent. C’est ici que les membres de l’Ordre font office de bergers pour les esprits errants, menant ces derniers vers la réconciliation avec toute tragédie ou tout regret qui leur reste de leur vie. Les esprits qui perdurent trop longtemps dans leur angoisse risquent d’être submergés par leur douleur, ce qui provoquerait leur transformation épouvantable en des êtres de rage pure, les Cauchemars. »

Proposé au prix de 29,99 € (23,99 € si vous le précommandez aujourd’hui), ce DLC Afterlife sera disponible dès le 13 janvier 2027 dans Guild Wars Reforged.

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Date de sortie : N/C

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