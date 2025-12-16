Avant le lancement de sa première extension, Where Winds Meet dépasse les 15 millions de téléchargements

Le public est présent, et le studio doit maintenant le conserver

Everstone Studio peut se féliciter, puisque son jeu côtoie les sommets. En l’espace d’un petit mois, Where Winds Meet a su attirer pas moins de 15 millions de personnes, séduites par la promesse d’un free-to-play unique, au contenu inépuisable et à la réalisation digne d’un AAA premium. Un palier atteint juste après la sortie de la version mobile du jeu, sortie le 12 décembre dernier, qui a sans doute aidé à atteindre ce résultat encore plus rapidement.

Le studio n’a cependant pas l’intention de se reposer sur ce premier succès. Il doit maintenant faire en sorte que la population ne baisse pas au sein de son, du moins, pas trop, puisque cela sera de toute façon inévitable une fois l’effet de mode passé. Pour cela, une première extension est prévue, comme on a pu le voir lors des Game Awards. Intitulée « The Imperial Palace », elle sera à découvrir dans le courant de l’année 2026, sans que l’on en sache davantage pour le moment. Cela fait en tout cas du monde qui peut attendre de pied ferme ce nouveau contenu.

Where Winds Meet est disponible sur PC, PlayStation 5 et mobiles.