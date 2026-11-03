Xbox Game Pass : Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer et d’autres intègrent l’abonnement

Les jeux Xbox Game Pass de novembre 2026

On peut considérer que la sélection est menée par le signe de l’addiction. Mis à part Football Manager 2027 Console, drogue naturelle de la communauté du ballon rond, on pense surtout à Vampire Crawlers, déjà dans l’abonnement mais cette fois-ci sur le Premium, et encore davantage à Warhammer Survivors, qui va connaître ici une disponibilité Day One. D’autres titres valent le coup, mais soulignons l’arrivée, elle aussi Day One, du décalé et mignon Tanuki: Pon’s Summer.

Voici la liste des prochains jeux intégrés au Xbox Game Pass :

Le roulement habituel implique également des départs. Voici les 12 titres qui quitteront l’abonnement à partir du 15 novembre :