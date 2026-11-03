Xbox Game Pass : Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer et d’autres intègrent l’abonnement

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Le Game Pass revient dans cette première quinzaine de novembre pour nous présenter la liste des jeux qu’il proposera au sein de ses différents paliers d’abonnement. Si vous avez un appétit d’alligator avec plusieurs dizaines d’heures à investir, alors le genre Survivors-like devrait attirer votre attention.

Les jeux du Xbox Game Pass en novembre 2026 // Source : Xbox

Les jeux Xbox Game Pass de novembre 2026

On peut considérer que la sélection est menée par le signe de l’addiction. Mis à part Football Manager 2027 Console, drogue naturelle de la communauté du ballon rond, on pense surtout à Vampire Crawlers, déjà dans l’abonnement mais cette fois-ci sur le Premium, et encore davantage à Warhammer Survivors, qui va connaître ici une disponibilité Day One. D’autres titres valent le coup, mais soulignons l’arrivée, elle aussi Day One, du décalé et mignon Tanuki: Pon’s Summer.

Voici la liste des prochains jeux intégrés au Xbox Game Pass :

  • Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series, appareils portables, et PC) – 4 novembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate et PC)
  • Void/Breaker (Cloud, Xbox Series, et PC) – 4 novembre (Ultimate, Premium, PC)
  • Escape Academy 2: Back 2 School (Cloud, Xbox Series, appareils portables, et PC) – 5 novembre (Ultimate, PC)
  • Firefighting Simulator: Ignite (Cloud, Xbox Series, et PC) – 5 novembre (Ultimate, Premium, PC)
  • MySims Cozy Bundle (Cloud, Console, et PC) – 5 novembre (Ultimate, PC)
  • Football Manager 2027 Console (Cloud, Xbox Series, et PC) – 10 novembre (Ultimate, PC)
  • Warhammer Survivors (Cloud, Xbox Series, appareils portables, et PC) – 10 novembre (Ultimate, PC)
  • Tanuki: Pon’s Summer (Cloud, Console, et PC) – 10 novembre (Ultimate, PC)
  • Hope in the City (Cloud, Xbox Series, et PC) – 11 novembre (Ultimate, PC)
  • Thronefall (Cloud, Xbox Series, appareils portables, et PC) – 11 novembre (Ultimate, Premium, PC)
  • John Carpenter’s Toxic Commando (Cloud, Xbox Series, et PC) – 12 novembre (Ultimate, Premium, PC)
  • Aphelion (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 17 novembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
  • Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino (Cloud, Console et PC) – 17 novembre (Ultimate, Premium, PC)

Le roulement habituel implique également des départs. Voici les 12 titres qui quitteront l’abonnement à partir du 15 novembre :

  • 1000xResist (Cloud, Console et PC)
  • Barbie Horse Trails (Cloud, Console et PC)
  • Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console et PC)
  • Firefighting Simulator – The Squad (Cloud, Console et PC)
  • GoldenEye 007 (Cloud et Console)
  • Great God Grove (Cloud, Console et PC)
  • Moonlighter (Cloud, Console et PC)
  • Pigeon Simulator (Cloud, Console et PC)
  • Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Console et PC)
  • Relic Hunters Legend (Cloud, Console et PC)
  • Total Chaos (Cloud, Console et PC)
  • Winter Burrow (Cloud, Console et PC)
  • Wreckfest (Cloud, Console et PC)
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