Arc Raiders : Embark Studios essaye (encore !) de justifier son choix d’avoir eu recours à l’IA pour le doublage de son extraction shooter

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Disponible depuis octobre 2025 sur PC et consoles, ARC Raiders est un extraction shooter qui a rencontré un très joli succès auprès de la critique et du public, au point qu’il aura droit à sa propre adaptation transmédia dans les années à venir. Cependant, la production d’Embark Studios a été aussi pas mal critiquée, avant et après sa sortie, pour avoir utilisé divers outils IA afin de générer plusieurs lignes de dialogue in-game. Si les performances commerciales ont incité l’entreprise suédoise à remplacer celles-ci par de vraies doublages humains, ainsi que faire son demi-mea culpa entre-temps, ce dernier a malheureusement pris du plomb dans l’aile il y a quelques jours. Dans un making-of vidéo publié sur la chaîne YouTube officielle du titre, plusieurs développeurs sont revenus sur la controverse en tentant de justifier cette décision d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle, plutôt qu’à des comédiens et comédiennes, pendant la conception de leur projet.

Arc Raiders // Source : Embark Studios

Eviter du « stress » aux équipes et de rendre « fous » les acteurs

Outre les propos de Stefan Strandberg, directeur créatif chez Embark Studios, cherchant à nous faire comprendre une énième fois que les développeurs ne sont pas là pour « remplacer les acteurs » grâce à l’IA, c’est surtout les passages avec Bence Pajor, directeur audio au sein de la société suédoise, qui ont de quoi faire lever plus d’un sourcil. En effet, lorsque ce dernier est amené à s’exprimer sur le sujet, il explique qu’avoir eu recours à des outils utilisant l’intelligence artificielle a permis d’enlever aux équipes de conception la part de « stress » liée au fait de devoir attendre que les doubleurs et doubleuses se rendent disponibles afin d’enregistrer les lignes de dialogue dont elles avaient besoin pour tester certaines fonctionnalités.

Autre « argument » mis en avant par Bence Pajor un peu plus tard dans cette vidéo, l’IA était même devenue nécessaire puisque, au vu de la multitude de « variables » générées pendant l’élaboration des dialogues, il devenait inimaginable « d’enregistrer toutes les versions possibles d’une même chose. » Selon lui, les acteurs seraient devenus « fous » s’ils avaient été obligés de tout lire. C’est presque à croire que, à ses yeux, ARC Raiders est une des premières productions à accumuler plus de lignes de dialogue pendant son développement qu’elle n’en possède réellement dans sa version finale !

Notez également qu’Embark Studios a invité Jo Rideout (Minecraft Dungeons) et Diana Gardner (Monsters), actrices derrière respectivement les personnages de Shani et Celeste, à donner leur avis sur la controverse. Alors que la première commence par répondre en admettant avoir toujours des difficultés à comprendre toutes les raisons qui ont pu conduire Embark Studios à adopter un rythme aussi soutenu et intense dans le processus créatif, et donc user d’outils IA en conséquence, la seconde finit par gentiment la couper afin de partager son ressenti vis-à-vis de cette méthode de travail :

« S’ils ont seulement besoin d’une heure de mon temps pour quelques interventions rapides, je n’ai pas à annuler d’autres tournages ou projets qui pourraient aussi m’intéresser. De ce point de vue, je suis plutôt contente. […] J’ai reçu tellement de messages Instagram de gens qui me demandaient : « Pourrais-tu donner ton avis à ce sujet ? », et je répondais : « Je ne sais pas. » Le contrat était vraiment équitable et c’était au tout début du projet, avant même que la polémique autour de l’IA n’éclate. À l’époque, le contrat me semblait juste, j’appréciais l’entreprise, le concept du jeu et le personnage, c’était donc une évidence. Mais je ne savais pas à quoi m’attendre en entendant la voix. Je me suis alors demandé : « Puis-je m’approprier cette performance ? » C’était une expérience intéressante pour une actrice. C’était comme si je me disais : « Oui, j’ai passé des heures à travailler dessus mais puis-je m’approprier le résultat final ? Non. »

Puis, c’est au tour de Jo Rideout de reprendre la main pour conclure :

« Non, peu importe le doublage, que ce soit pour un doublage ou autre, tout finit de toute façon par être monté. Si vous faites un film, c’est différent… C’est toujours le choix du réalisateur et des créateurs. On ne peut que faire de son mieux. »

Pour les personnes intéressées, sachez que le making-of ne s’attarde pas uniquement sur les doublages et les outils IA utilisés dans leur création mais aussi sur le travail effectué autour de la conception du sound design du titre dans sa deuxième partie. Pour rappel, ARC Raiders est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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Date de sortie : 30/10/2025

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