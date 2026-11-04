Phantom Blade Zero : Une nouvelle mise à jour corrige des bugs et rend l’un des boss un peu moins pénible

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Le succès est total pour S-Game, qui a vu son Phantom Blade Zero dépasser les 4 millions de ventes en quelques jours seulement. Pour autant, le studio ne se repose pas sur ses lauriers et continue de peaufiner l’expérience, avec un patch day one qui a déjà fait beaucoup de bien au jeu. Le premier patch majeur post-lancement arrive aujourd’hui, et voici ce qu’il faut en retenir.

Phantom Blade Zero // Source : S-GAME

Un nouveau patch qui s’attaque à l’équilibrage d’un boss

La version 1.0302256 de Phantom Blade Zero est désormais disponible sur PC et PS5, et s’attaque principalement à des bugs à corriger et à des améliorations de performances, même si l’on note l’arrivée d’une option pour augmenter le son des impacts, histoire de les rendre encore plus satisfaisants.

On notera également la mise en place de quelques correctifs concernant l’équilibrage du jeu. Phantom Blade Zero n’est pas une promenade de santé, et même s’il dispose d’un mode Facile, certains boss peuvent tout de même se montrer très agaçants avec des patterns énervants. C’est le cas de Hua, un boss que vous pouvez rencontrer assez rapidement et dont le combat sera désormais un peu plus agréable grâce à cette mise à jour. Cette dernière fait en sorte que les attaques du boss avec lesquelles il vous attrape seront lancées moins fréquemment. Du moins, seulement dans les modes Facile et Normal du jeu, pas dans les autres où le challenge reste conservé.

Vous trouverez le patch complet de cette mise à jour directement sur Steam. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu pour vous aider à passer certains défis, n’hésitez pas à consulter nos guides sur Phantom Blade Zero.

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

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