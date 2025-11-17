Where Winds Meet : Le free-to-play a déjà réuni plus de 2 millions de personnes et fonctionne bien sur Steam

Where Winds Meet est enfin disponible chez nous après s’être d’abord échauffé sur le continent asiatique. Le free-to-play d’action/aventure/fourre-tout est arrivé juste avant le week-end, sans trop faire de bruit, mais le bouche-à-oreille et les nombreuses préinscriptions lui ont permis de réaliser des premiers chiffres très solides, du moins assez élevés pour montrer qu’il y a une curiosité autour du titre.

