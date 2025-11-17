Where Winds Meet : Le free-to-play a déjà réuni plus de 2 millions de personnes et fonctionne bien sur Steam

Un free-to-play à surveiller

Si vous ne savez pas ce qu’est Where Winds Meet, il s’agit là d’un free-to-play qui se déroule à la toute fin de la Dynastie des Dix Royaumes en Chine, avec une dimension fantastique bien prononcée pour explorer tout le folklore local. Vous pouvez ici voyager dans un grand monde pour partir à l’aventure et effectuer plusieurs métiers, avec des tas de mécaniques différentes qui vont aller piocher dans de nombreuses influences diverses et variées, d’où le fait que l’on qualifiera souvent le titre de fourre-tout.

Le jeu édité par NetEase a maintenant trouvé son premier public puisque ce week-end, Where Winds Meet est parvenu à atteindre les 2 millions de téléchargements. On est bien entendu à des kilomètres des épiphénomènes qu’ont été d’autres free-to-play orientés gacha, mais la performance est tout de même à noter. Surtout sur Steam, où cette nouvelle licence peu connue est montée à un pic de plus de 193 000 personnes connectées simultanément dans la journée de dimanche.

Puisque les avis sont pour l’instant positifs autour du titre, même si l’on est loin de l’unanimité, il y a des chances pour que la communauté continue de grandir au fil des semaines. Reste à voir comment NetEase va maintenant réussir à maintenir la curiosité autour de ce jeu gratuit.