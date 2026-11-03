GTA 6 officialise son poids de 212 Go ainsi que l’heure exact de son pré-chargement
Plus que deux semaines avant de pouvoir
introduire le CD de télécharger GTA 6 et se lancer dans le monde ouvert gigantesque de Leonida. Et vu la taille que représente la bête, il peut déjà être temps de s’organiser pour faire de la place sur son disque dur et de s’apprêter à précharger le jeu pour gagner du temps. Cela tombe bien, Rockstar officialise les informations à ce sujet dès aujourd’hui.
L’installation de GTA 6 est imminente
Les informations données par PlayStation Size Game étaient donc les bonnes, GTA 6 va peser jusqu’à 212 Go à son lancement, selon la console. Rockstar ne précise donc pas si ce total est précisément atteint sur PS5 ou Xbox Series, mais ça se jouera sans doute à peu de choses près.
Autre information apportée par un post officiel sur le site de la boîte américaine : l’heure des préchargements. Vous ne le savez que trop bien, GTA 6 est uniquement proposé en format numérique, y compris dans sa version boîte. Toutefois, il y a quand même une nuance à apporter. Pour celles et ceux ayant précommandé le jeu en dématérialisé, les préchargements pourront débuter comme suit :
- Sur PS5, le 10 novembre, à partir de 00h00
- Sur Xbox Series, le 10 novembre, à partir d’01h00
Mais en cas d’achat de la version boîte, il faudra donc attendre deux jours de plus pour entrer le code et précharger puisqu’elle est normalement disponible à partir du 12 novembre.
Enfin, et cela aura de quoi faire sourire jaune, Rockstar mettra à disposition sur son site, dès le 19 novembre, un téléchargement gratuit de l’affiche représentant la jaquette de GTA 6 et de la carte de Leonida, pour vous l’imprimer. Cerise sur le gâteau, la version physique déjà prête et en recto-verso de cette affiche sera proposée dans les jours suivants, sur le Rockstar Store cette fois, contre la modique somme de… 0,99 $ (ou gratuit si vous achetez un autre produit sur la boutique).