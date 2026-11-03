GTA 6 officialise son poids de 212 Go ainsi que l’heure exact de son pré-chargement

L’installation de GTA 6 est imminente

Les informations données par PlayStation Size Game étaient donc les bonnes, GTA 6 va peser jusqu’à 212 Go à son lancement, selon la console. Rockstar ne précise donc pas si ce total est précisément atteint sur PS5 ou Xbox Series, mais ça se jouera sans doute à peu de choses près.

Autre information apportée par un post officiel sur le site de la boîte américaine : l’heure des préchargements. Vous ne le savez que trop bien, GTA 6 est uniquement proposé en format numérique, y compris dans sa version boîte. Toutefois, il y a quand même une nuance à apporter. Pour celles et ceux ayant précommandé le jeu en dématérialisé, les préchargements pourront débuter comme suit :

Sur PS5, le 10 novembre, à partir de 00h00

Sur Xbox Series, le 10 novembre, à partir d’01h00

Mais en cas d’achat de la version boîte, il faudra donc attendre deux jours de plus pour entrer le code et précharger puisqu’elle est normalement disponible à partir du 12 novembre.

Enfin, et cela aura de quoi faire sourire jaune, Rockstar mettra à disposition sur son site, dès le 19 novembre, un téléchargement gratuit de l’affiche représentant la jaquette de GTA 6 et de la carte de Leonida, pour vous l’imprimer. Cerise sur le gâteau, la version physique déjà prête et en recto-verso de cette affiche sera proposée dans les jours suivants, sur le Rockstar Store cette fois, contre la modique somme de… 0,99 $ (ou gratuit si vous achetez un autre produit sur la boutique).