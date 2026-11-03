Raw Power Games, studio danois derrière Chronicles: Medieval, risque de fermer avant de pouvoir sortir son jeu en accès anticipé

La faute à des soucis de financement « indépendants de sa volonté »

« En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, le financement nécessaire à Raw Power Games n’est plus assuré. Sans lui, nous ne pouvons plus continuer de développer Chronicles: Medieval et le studio risque sérieusement de fermer ses portes », tels sont les mots employés dans leur message par les développeurs. Au vu des termes choisis ici, nous pourrions supposer que le studio danois avait peut-être la possibilité de signer un accord avec un éditeur, avant que cet hypothétique partenariat finisse par tomber à l’eau. Toutefois, rien n’indique clairement que c’est le cas et les concepteurs ne partagent pas plus d’explications sur les raisons qui ont conduit à ces problèmes financiers.

A statement from Raw Power Games: pic.twitter.com/3SyG4qJ3F2 — Raw Power Games (@RawPowerGames) October 30, 2026

En revanche, toujours selon eux, il semblerait que leur projet était proche de pouvoir sortir en accès anticipé :

« Ce qui est d’autant plus douloureux est que nous étions proches du but. L’accès anticipé était à portée de main. L’univers que nous construisons depuis des années commence enfin à prendre vie et nous avions tellement de choses à vous montrer. […] Nous ignorons encore comment tout ça se terminera mais, fidèles à l’esprit de notre jeu, nous ne baisserons pas les bras sans nous battre ! […] De sérieuses discussions sont en cours avec toutes celles et ceux qui pourraient nous aider à trouver une solution. Nous ne pouvons pas vous promettre une fin heureuse. Ce que nous pouvons vous promettre est une totale transparence, que les nouvelles soient bonnes ou non, et que vous les appreniez de nous en premier. »

Raw Power Games conclut ensuite son communiqué de la façon suivante :

« Si vous souhaitez nous soutenir, ajoutez Chronicles: Medieval à votre liste de souhaits et continuez d’en parler. C’est bien plus important que vous ne pourriez le penser. Merci de croire en nous. Merci de croire en ce jeu. Nous espérons sincèrement que vous aurez l’occasion de découvrir l’univers que nous avons créé. »

En attendant de savoir si le studio danois parviendra (ou pas !) à se sortir de cette situation, rappelons que Chronicles: Medieval est censé débarquer en accès anticipé l’an prochain sur PC via Steam. Prenant place en Europe, pendant les événements de la guerre de Cent Ans, nous devons y incarner à la fois un commandant et un guerrier chargé de tracer sa propre voie dans un monde vaste et immersif où chaque décision prise sur et en dehors du champ de bataille est susceptible de modifier notre périple.