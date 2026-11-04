Wonderfall nous laissera arpenter le 9 décembre sa version corrompue du Paris des années 20

Paris Plages avant Noël

Dévoilé dès le mois de mars au cours de la cérémonie des Pégases puis revenu peu de temps après faire un coucou au dernier AG French Direct, Wonderfall est un de ces titres français à suivre cette année.

Il faut dire que le setting aide un peu, en nous plongeant en plein Paris en 1920 dans une structure aventure narrative qui devrait parler au plus grand nombre. Si jamais le projet vous intéressait, le dernier trailer devrait vous plaire puisqu’il annonce sa date de sortie pour décembre.

Cette vidéo nous permet de revoir un peu de gameplay avec Léon, le personnage principal, en action. On rappelle que ce dernier dispose de pouvoirs liés au sable, lequel à recouvert la capitale par l’intermédiaire d’un fléau appelé l’Entropie. Des facultés très utiles pour résoudre des énigmes, procéder à des séquences de platforming, ou se faufiler discrètement.

Et titre à la dimension narrative oblige, quelques images de dialogues et de cinématiques sont également à relever, montrant notamment deux autres personnages. On voit le vieil Ernest, qui guidera Léon durant son périple, et Lily, une petite fille par ailleurs directement impliquée dans des séquences de jeu.

Wonderfall arrivera donc le 9 décembre sur PC. Pour plus d’informations sur le jeu d’Attaboy, n’hésitez pas à jeter un œil à notre interview avec Sylvain Bouvier et Jérôme Beaune, cofondateurs du studio, réalisée dans le cadre du dernier AG French Direct.