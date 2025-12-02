Where Winds Meet a déjà tenté plus de 9 millions de personnes, juste avant sa sortie sur mobiles

La version mobile devrait encore attirer un nouveau public

Where Winds Meet met un peu de temps avant d’être apprivoisé, mais la promesse est si belle que beaucoup de monde s’est rué sur le téléchargement du jeu. En deux semaines seulement, le titre compte 9 millions de téléchargements sur PC et sur PlayStation 5, avec une popularité qui ne cesse de grandir.

Une bonne nouvelle pour le studio, qui s’apprête maintenant à accélérer encore un peu plus via la sortie de la version mobile du jeu, essentielle dans certains marchés du monde. Celle-ci est désormais prévue pour le 12 décembre prochain, et sera disponible sur le Google Play Store ainsi que sur l’App Store. Si vous avez déjà commencé à jouer au titre sur PS5 ou sur PC, vous pourrez bien reprendre votre aventure sur mobiles grâce à un système de progression partagée et du cross-play.

D’un point de vue technique, on s’attend à une version un peu moins flatteuse pour la rétine, en croisant surtout les doigts pour que l’interface soit plus facilement gérable ici, étant donné que cela n’est pas le point fort du titre. Nul doute que l’arrivée de cette version séduira un nouveau public pour permettre à ce free-to-play d’atteindre de nouveaux sommets avant la fin de l’année.