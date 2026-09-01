Le fameux DLSS 5 de NVIDIA se lance aujourd’hui et arrive bientôt dans NBA 2K27

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Personne n’a oublié la fois où il ou elle a vu les premiers comparatifs visant à vanter les avantages du DLSS 5 de Nvidia, dont les réactions n’ont pas tout à fait été celles qui étaient prévues. Et quelques jours après avoir vu « leakée » la technologie dans la nature, donnant lieu à une véritable foire à la saucisse de titres pour beaucoup salopés dès lors qu’on l’appliquait grossièrement, le DLSS 5 débarque officiellement, et va rapidement commencer à devenir une option activable dans les prochains jeux.

Le DLSS 5 ambitionne de favoriser le photoréalisme // Source : NVIDIA

Le DLSS 5 est une réalité

Ce premier septembre, donc, le DLSS 5 de NVIDIA se voit disponible auprès de celles et ceux en possession d’une carte de la série GeForce RTX série 50, ainsi que sur GeForce NOW. Pour l’occasion, une vidéo officielle de présentation a été publiée, tandis que The Verge a pu assister à des démonstrations sur divers jeux.

Rappelons que le DLSS 5 utilise l’IA générative via un rendu neural guidé par la 3D pour améliorer le rendu des lumières, des ombres ou encore des textures sans altérer les performances du jeu. Et puis, au contraire des abominations générées par quiconque s’amuse à rédiger un prompt, NVIDIA assure que cette IA générative reste dans un certain cadre d’application, afin que le jeu ressemble constamment à la même chose.

Elle s’appuie donc sur un ancrage précis donné par la géométrie, les textures et les détails des matériaux et se contente de leur donner un comportement cohérent face à un éclairage voulu réaliste. De plus, il ne s’agit pas seulement d’un bouton On/Off, mais d’une option offrant différents paramètres d’application, avec la possibilité par exemple de se concentrer uniquement sur les visages et cheveux de personnages sans toucher au décor, ou inversement.

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Il est aussi question de mesures d’intensité du DLSS. Mettre la barre à 0 ou à 200 n’offre évidemment pas le même rendu, de même que les modes Défaut, Cinématique et Naturel n’auront pas la même allure malgré une valeur d’intensité identique.

NBA 2K27, premier cobaye majeur

En d’autres termes, aux équipes de développement de maîtriser l’outil et de choisir l’importance qu’il prendra dans le rendu global, avec comme objectif de livrer un résultat beau, cohérent, et non pas malaisant. Et on va vite pouvoir se rendre compte de l’application du DLSS 5 puisque l’option va débarquer sur NBA 2K27 le 3 septembre, soit la veille de la sortie officielle du jeu.

Quelques images comparatives et même un trailer sont proposés, en plus du DLSS 5 On/Off avec le joueur des Pistons Cade Cuningham, que l’on vous a affiché plus haut, ou celle de Jayson Tatum en vignette.

Déjà dans une optique de photoréalisme, et même si c’est un pas de plus vers l’uncanny valley, NBA 2K27 partage ici des images loin d’être autant le jour et la nuit que ce que l’on a pu voir par le passé, et c’est certainement là que va se jouer la popularité du DLSS 5.

NVIDIA insiste beaucoup sur le fait que désormais, c’est comme si la vision artistique initiale pouvait enfin être mieux respectée. On rappellera, historiquement, que c’est souvent de la contrainte que sont venues les idées les plus marquantes et, ensuite, personne n’a intérêt à ce que tout finisse par se ressembler, sans parler du fait que ce DLSS 5 puisse sonner comme un chant des sirènes pour les studios qui se reposeront en grande partie dessus pour gérer leur rendu.

Reste donc à voir comment l’outil sera géré au cas par cas, entre l’utilisation à l’abus chez l’un ou dans le cadre d’une différence subtile chez l’autre. Quoi qu’il arrive, il va continuer de faire parler et son application, au-delà de ne pas être souhaitable en toutes circonstances, franchit un pas qui a de quoi nous laisser dans l’inconfort.

Toute la présentation complète du DLSS 5 est à retrouver sur le site officiel de NVIDIA.

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Jaquette de NBA 2K27
NBA 2K27
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Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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