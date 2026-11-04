L’un des partenaires de Nintendo lié aux composants de cartouches de jeux Switch et Switch 2 se retire du marché

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Au moment où Sony s’apprête à sortir du marché physique, on a guère envie d’entendre d’autres acteurs suivre le mouvement. Surtout chez Nintendo, même si ce dernier fait déjà débat avec ses game-key card. Pourtant, l’analyste David Gibson (MST Financial) nous apprend sur Twitter que Macronix (qui n’est pas la forme évoluée du résident de l’Élysée), qui est l’un des principaux fournisseurs de puces ROM pour Nintendo, se retire du marché.

Cartouche Switch de Zelda: Breath of the Wild // Source : Nintendo

Nintendo perd un partenaire important

Si cela a un lien avec Nintendo, c’est parce que les puces ROM sont nécessaires dans le fonctionnement des cartouches utilisées pour la Switch et la Switch 2. Cependant, Macronix déclare aujourd’hui que le marché des puces ROM ne représente plus que 5 % de son chiffre d’affaires alors qu’il en pesait 26 % l’année précédente, et souhaite donc s’en débarrasser.

Est-ce que cela veut dire que Nintendo ne pourra plus produire de cartouches ? Non. Le constructeur japonais dispose évidemment de plusieurs fournisseurs dans ce domaine, lui permettant ainsi d’assurer la production de cartouches, mais cela veut dire que Nintendo devra se tourner vers d’autres acteurs avec de nouveaux contrats à renégocier. Si cela ne devrait pas se répercuter immédiatement sur le consommateur, David Gibson pense qu’avec la part du marché numérique grandissant, le nombre de jeux proposés via une game-key card devrait augmenter dans les années à venir.

C’est en tout cas un signal supplémentaire envoyé aux constructeurs, avec un marché des composants qui devient de plus en plus difficile à gérer. Les cartouches ont encore un avenir chez Nintendo, mais pour combien de temps ?

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