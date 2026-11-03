Xbox craque et annonce la Xbox Series X-BITE, une console unique… engloutie par un faux alligator

Le sens des priorités

Mauvais goût, déplacé, hors-sol, les qualificatifs ne manquent pas pour réagir à cette dernière idée d’Xbox, partagée sur son site officiel. On nous présente donc la Xbox Series X-BITE, une bécane faussement gobée par un alligator d’1m50. Un trailer accompagne même l’annonce.

On croirait presque à une pub parodique surfant sur GTA 6, vu le timing de l’annonce, le clin d’œil à la Floride, l’état américain que représente la région fictive de Leonida, ou encore la musique synthwave utilisée (même si Miami est souvent lié à ce genre musical). On espère pour Xbox que la motivation fut tout autre car à côté d’un PlayStation siphonnant la com’ de Rockstar, ça ferait presque de la peine.

Si toutefois la Xbox Series X-BITE attire votre œil, eh bien sachez que oui, il s’agit bien d’une console fonctionnelle. La manette fournie est par ailleurs personnalisée avec des traces de morsure, les pupilles de l’alligator reprennent le « X » de la marque, et le logo de la console s’illumine à travers la peau du reptile. Et si carrément vous souhaitez mettre la main sur cette console unique au monde, vous devrez passer par un concours valable du 3 au 11 novembre.

À présent, qui nous annoncera une nouvelle dinguerie encore plus déconnectée ? Gageons que nous n’ayons la réponse que le plus tard possible, mais la barre est désormais très haute.