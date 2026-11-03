World of Warcraft Forever : À quelle heure le MMO sera-t-il disponible en France ?
Oubliez le remake d’Ocarina of Time ou GTA 6. Pour beaucoup, la vraie sortie majeure de ce mois de novembre n’est autre que celle de World of Warcraft Forever, qui nous invitera à nouveau à replonger dans nos premiers souvenirs du MMO culte de Blizzard. Ce grand moment de nostalgie est à nos portes, et voici quand vous pourrez précisément faire votre retour en Azeroth. On fait le point sur ce qu’il faut savoir avant le lancement.
Quand World of Warcraft Forever sera-t-il disponible ?
Si vous souhaitez être sur les starting-blocks pour l’ouverture des serveurs de World of Warcraft Forever, il faudra vous préparer un bon café pour vous tenir éveillé. Blizzard a confirmé le fait que le lancement du MMO est prévu en France le 5 novembre à minuit, ou plus précisément 0 h 01, heure de Paris.
Quelles sont les différentes éditions de World of Warcraft Forever ?
En plus de l’abonnement World of Warcraft que vous devez posséder pour jouer au MMO, vous devrez acheter l’une des trois éditions proposées à la vente pour ce World of Warcraft Forever :
Pack héroïque des Éolides (29,99 €)
- Race des Éolides et quêtes de départ de l’île de Zéphras
- Monture terrestre Fièregriffe céruléenne
- Ensemble de transmogrification Atours d’augure céleste shen’dorei
- Transmogrification de dos Sac à dos d’aventurier vétéran
- Jouet Puits de vent shen’dorei
- Éléments de décoration des Éolides
- Réservation de nom anticipée de WoW: Forever
Pack épique des Éolides (59,99 €)
- Race des Éolides et quêtes de départ de l’île de Zéphras
- Monture terrestre Fièregriffe céruléenne
- Ensemble de transmogrification Atours d’augure céleste shen’dorei
- Transmogrification de dos Sac à dos d’aventurier vétéran
- Jouet Puits de vent shen’dorei
- Éléments de décoration des Éolides
- Réservation de nom anticipée de WoW: Forever
- Monture terrestre Compagnon fidèle d’aventurier vétéran
- Ensemble de transmogrification Tenue d’extérieur d’aventurier vétéran
- Mascottes Zergling, Panda, Diablo, Pachimari
- Tabards de Lordaeron et shen’dorei
- 30 jours de temps de jeu de WoW
Warcraft Forever Collection (79,99 €)
- Race des Éolides et quêtes de départ de l’île de Zéphras
- Monture terrestre Fièregriffe céruléenne
- Ensemble de transmogrification Atours d’augure céleste shen’dorei
- Transmogrification de dos Sac à dos d’aventurier vétéran
- Jouet Puits de vent shen’dorei
- Éléments de décoration des Éolides
- Réservation de nom anticipée de WoW: Forever
- Monture terrestre Compagnon fidèle d’aventurier vétéran
- Ensemble de transmogrification Tenue d’extérieur d’aventurier vétéran
- Mascottes Zergling, Panda, Diablo, Pachimari
- Tabards de Lordaeron et shen’dorei
- 30 jours de temps de jeu de WoW
- Warcraft III: Reforged
- Warcraft III: Reforged, Forsaken Kingdom
- Élément de décoration Figurine humaine et Figurine réprouvée
- Codes de lancement Parrainez un ami
Quelles sont les configurations requises pour jouer à World of Warcraft Forever ?
Pour être certain de disposer d’une machine capable de faire tourner le MMO, voici les configurations PC recommandées pour jouer à World of Warcraft Forever :
Configuration minimum
- Système d’exploitation : Windows 10 64 bit (mise à jour mai 2019 ou ultérieure)
- Processeur : Processeur 4 cœurs, 3.0 GHz (Intel Core Haswell, AMD Ryzen Zen)
- Vidéo : Carte graphique de 4 Go compatible avec DirectX 12 (NVIDIA GeForce GTX 10 series, AMD RDNA 1, Intel Iris Xe2-LPG Lunar Lake Graphics)
- Mémoire : 8 Go de RAM
- Stockage : 128 Go d’espace SSD disponible
Configuration recommandée
- Système d’exploitation : Windows 11
- Processeur : Processeur 8 cœurs, fréquence turbo de 5,2 GHz (Intel Core Ultra Series 2, AMD Ryzen Zen 5)
- Vidéo : Carte graphique de 8 Go compatible avec DirectX 12 (NVIDIA GeForce RTX 40 series, AMD RDNA 3, Intel Arc 2-Series Graphics)
- Mémoire : 16 Go de RAM
- Stockage : 128 Go d’espace SSD disponible