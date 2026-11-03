World of Warcraft Forever : À quelle heure le MMO sera-t-il disponible en France ?

Quand World of Warcraft Forever sera-t-il disponible ?

Si vous souhaitez être sur les starting-blocks pour l’ouverture des serveurs de World of Warcraft Forever, il faudra vous préparer un bon café pour vous tenir éveillé. Blizzard a confirmé le fait que le lancement du MMO est prévu en France le 5 novembre à minuit, ou plus précisément 0 h 01, heure de Paris.

Quelles sont les différentes éditions de World of Warcraft Forever ?

En plus de l’abonnement World of Warcraft que vous devez posséder pour jouer au MMO, vous devrez acheter l’une des trois éditions proposées à la vente pour ce World of Warcraft Forever :

Pack héroïque des Éolides (29,99 €)

Race des Éolides et quêtes de départ de l’île de Zéphras

Monture terrestre Fièregriffe céruléenne

Ensemble de transmogrification Atours d’augure céleste shen’dorei

Transmogrification de dos Sac à dos d’aventurier vétéran

Jouet Puits de vent shen’dorei

Éléments de décoration des Éolides

Réservation de nom anticipée de WoW: Forever

Pack épique des Éolides (59,99 €)

Race des Éolides et quêtes de départ de l’île de Zéphras

Monture terrestre Fièregriffe céruléenne

Ensemble de transmogrification Atours d’augure céleste shen’dorei

Transmogrification de dos Sac à dos d’aventurier vétéran

Jouet Puits de vent shen’dorei

Éléments de décoration des Éolides

Réservation de nom anticipée de WoW: Forever

Monture terrestre Compagnon fidèle d’aventurier vétéran

Ensemble de transmogrification Tenue d’extérieur d’aventurier vétéran

Mascottes Zergling, Panda, Diablo, Pachimari

Tabards de Lordaeron et shen’dorei

30 jours de temps de jeu de WoW

Warcraft Forever Collection (79,99 €)

Race des Éolides et quêtes de départ de l’île de Zéphras

Monture terrestre Fièregriffe céruléenne

Ensemble de transmogrification Atours d’augure céleste shen’dorei

Transmogrification de dos Sac à dos d’aventurier vétéran

Jouet Puits de vent shen’dorei

Éléments de décoration des Éolides

Réservation de nom anticipée de WoW: Forever

Monture terrestre Compagnon fidèle d’aventurier vétéran

Ensemble de transmogrification Tenue d’extérieur d’aventurier vétéran

Mascottes Zergling, Panda, Diablo, Pachimari

Tabards de Lordaeron et shen’dorei

30 jours de temps de jeu de WoW

Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged, Forsaken Kingdom

Élément de décoration Figurine humaine et Figurine réprouvée

Codes de lancement Parrainez un ami

Quelles sont les configurations requises pour jouer à World of Warcraft Forever ?

Pour être certain de disposer d’une machine capable de faire tourner le MMO, voici les configurations PC recommandées pour jouer à World of Warcraft Forever :

Configuration minimum

Système d’exploitation : Windows 10 64 bit (mise à jour mai 2019 ou ultérieure)

Processeur : Processeur 4 cœurs, 3.0 GHz (Intel Core Haswell, AMD Ryzen Zen)

Vidéo : Carte graphique de 4 Go compatible avec DirectX 12 (NVIDIA GeForce GTX 10 series, AMD RDNA 1, Intel Iris Xe2-LPG Lunar Lake Graphics)

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 128 Go d’espace SSD disponible

Configuration recommandée