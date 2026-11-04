Attention à vous si vous jouez à Nikke: Goddess of Victory sur PC, le launcher a été affecté par plusieurs virus

Le launcher a été mis à jour, mais trop tard ?

Si vous jouez principalement à Nikke: Goddess of Victory, mieux vaut éviter de lancer votre launcher trop tôt. Celui-ci a été infecté par un tiers et pourrait installer des virus sur votre machine, dont un Trojan particulièrement embêtant. L’utilisateur MotherSphere sur GitHub rapporte que des premiers soucis de vulnérabilité sont apparus le 27 septembre dernier avant de devenir critiques le 23 octobre. Si vous avez lancé le jeu sur PC depuis cette date, il est recommandé de faire un nettoyage complet de votre machine et de changer vos mots de passe.

Shift Up n’a pris la parole que dans la nuit, en indiquant qu’une solution a été trouvée et que le launcher a été mis à jour :

« Nous avons identifié un problème indiquant que les fichiers de script du lanceur PC ont peut-être été modifiés par un tiers. En conséquence, des correctifs pour les clients et une mise à jour ont été mis en œuvre le 4 novembre à environ 02:30 (UTC+9). Nous enquêtons actuellement sur l’étendue de l’impact causé par ce problème, et nous fournirons des détails supplémentaires concernant les mesures de suivi dans un avis séparé. Nous nous excusons pour les désagréments causés. »

On ne pourra que conseiller d’attendre encore un peu avant de relancer le jeu pour être certains que le problème a bel et bien disparu. Nul doute que le studio aura maintenant fort à faire pour convaincre sa communauté PC de lui redonner sa confiance.