Microsoft aurait reçu au moins trois offres pour racheter Arkane Studios, dont Ubisoft

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C’est une course contre-la-montre particulièrement stressante qui se déroule actuellement du côté des équipes d’Arkane Studios, et dont toute une industrie, acteurs, observateurs et public compris, suit fébrilement l’évolution. Les syndicats ont récemment réussi à obtenir un délai supplémentaire d’un mois pour que le studio puisse trouver une solution afin de survivre, et si nous ne connaissons toujours pas l’issue de cette histoire, on apprend que différentes offres ont pu être formulées.

Marvel's Blade
Marvel's Blade // Source : Bethesda

Rien n’est encore conclu

Il faut se tourner de nouveau du côté de Bloomberg et son journaliste Jason Schreier pour apprendre du nouveau sur la situation d’Arkane. D’après ce qu’il a pu rapporter des propos de personnes anonymes proches du dossier, au moins trois entreprises ont effectué une offre pour récupérer le studio lyonnais. Parmi elles, on retrouve Ubisoft.

À part la french connection, on s’étonne de retrouver Ubi parmi les prétendants étant donné que sa propre réorganisation actuelle ne semble pas propice à un tel move. Quoi qu’il en soit, l’identité des autres entreprises reste inconnue, tout comme le montant de l’offre des uns et des autres. Ce qui est sûr, c’est qu’à l’heure qu’il est, Xbox n’a conclu aucun accord avec qui que ce soit, et a même envisagé de céder le studio à son équipe de direction.

Il n’en demeure pas moins qu’une transaction réussie signerait très probablement une fin de développement garantie pour Marvel’s Blade, qui n’aurait plus besoin que d’un an ou deux pour être bouclé. Xbox étudie toujours les différentes options et ne souhaite faire aucun commentaire supplémentaire, tout comme Ubisoft, dont le porte-parole n’a émis aucune réaction.

Voir que certains s’activent en coulisses donne un peu d’espoir, et l’on espère que la meilleure solution possible puisse être trouvée pour l’équipe lyonnaise.

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