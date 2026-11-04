Microsoft aurait reçu au moins trois offres pour racheter Arkane Studios, dont Ubisoft

Rien n’est encore conclu

Il faut se tourner de nouveau du côté de Bloomberg et son journaliste Jason Schreier pour apprendre du nouveau sur la situation d’Arkane. D’après ce qu’il a pu rapporter des propos de personnes anonymes proches du dossier, au moins trois entreprises ont effectué une offre pour récupérer le studio lyonnais. Parmi elles, on retrouve Ubisoft.

À part la french connection, on s’étonne de retrouver Ubi parmi les prétendants étant donné que sa propre réorganisation actuelle ne semble pas propice à un tel move. Quoi qu’il en soit, l’identité des autres entreprises reste inconnue, tout comme le montant de l’offre des uns et des autres. Ce qui est sûr, c’est qu’à l’heure qu’il est, Xbox n’a conclu aucun accord avec qui que ce soit, et a même envisagé de céder le studio à son équipe de direction.

Il n’en demeure pas moins qu’une transaction réussie signerait très probablement une fin de développement garantie pour Marvel’s Blade, qui n’aurait plus besoin que d’un an ou deux pour être bouclé. Xbox étudie toujours les différentes options et ne souhaite faire aucun commentaire supplémentaire, tout comme Ubisoft, dont le porte-parole n’a émis aucune réaction.

Voir que certains s’activent en coulisses donne un peu d’espoir, et l’on espère que la meilleure solution possible puisse être trouvée pour l’équipe lyonnaise.