Pokémon Pokopia sortira Déclic déco, la partie 2 de son pass d’extension, le 9 décembre

Poissirène du shopping

Si, comme beaucoup, il vous a suffi de voir Carapuce porter des lunettes de soleil pour être intéressé par le deuxième DLC de Pokémon Pokopia, alors peut-être étiez-vous impatient de connaître sa date de sortie. Eh bien Nintendo met fin au suspense puisque Déclic déco arrivera le 9 décembre. On vous remet d’ailleurs le trailer d’annonce pour vous rafraîchir la mémoire.

Rappelons que le DLC vous laissera donc décorer à votre guise l’apparence de vos petits loulous, notamment grâce à des nœuds pap’ ou des rubans à l’image de Nymphali. Et n’oublions pas l’arrivée de nouveaux Pokémon comme Doduo, Skitty et Roussil.

Concernant la troisième et dernière partie du pass d’extension, on en reste encore simplement à un vague 2027, et l’ajout déjà annoncé d’une nouvelle ville. En attendant, n’oubliez pas d’aller consulter notre guide complet de Pokémon Pokopia pour toute information ou astuce sur le jeu.