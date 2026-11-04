Pokémon Pokopia sortira Déclic déco, la partie 2 de son pass d’extension, le 9 décembre
Après Fonds-Bulleux, première vague d’une série de DLC, Pokémon Pokopia n’a pas trop tardé à aborder le contenu de la deuxième. Nommée « Déclic déco », cette deuxième partie du pass d’extension misera davantage sur le look avec la possibilité d’habiller ses petits Pokémon de moult manières. Attendu jusqu’ici pour la fin d’année, Nintendo nous précise que le rendez-vous est à prendre début décembre.
Poissirène du shopping
Si, comme beaucoup, il vous a suffi de voir Carapuce porter des lunettes de soleil pour être intéressé par le deuxième DLC de Pokémon Pokopia, alors peut-être étiez-vous impatient de connaître sa date de sortie. Eh bien Nintendo met fin au suspense puisque Déclic déco arrivera le 9 décembre. On vous remet d’ailleurs le trailer d’annonce pour vous rafraîchir la mémoire.
Rappelons que le DLC vous laissera donc décorer à votre guise l’apparence de vos petits loulous, notamment grâce à des nœuds pap’ ou des rubans à l’image de Nymphali. Et n’oublions pas l’arrivée de nouveaux Pokémon comme Doduo, Skitty et Roussil.
Concernant la troisième et dernière partie du pass d’extension, on en reste encore simplement à un vague 2027, et l’ajout déjà annoncé d’une nouvelle ville. En attendant, n’oubliez pas d’aller consulter notre guide complet de Pokémon Pokopia pour toute information ou astuce sur le jeu.