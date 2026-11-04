Stronghold 4 : La chevalerie attendra 2027, l’accès anticipé du jeu de stratégie est repoussé de plusieurs mois

Un report pour garantir un accès anticipé plus complet

Nick Tannahill, qui est à la tête de Firefly Studios, vient nous apprendre en personne que Stronghold 4 n’arrivera pas à l’heure. Il indique qu’après avoir recueilli les retours sur le jeu lors du dernier Steam Next Fest, le studio voulait implémenter des changements demandés par la communauté. Par conséquent, l’accès anticipé de Stronghold 4 est repoussé au 20 avril 2027 sur Steam :

« Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais c’est la meilleure chose à faire pour le jeu. Nous voulons nous assurer que vous passiez un excellent moment sur Stronghold 4 et que le titre soit quelque chose dont nous soyons fiers dès le premier jour. Notre objectif a toujours été de proposer un contenu aussi abouti que possible dès le lancement de l’accès anticipé, tout en nous accordant le temps nécessaire pour enrichir le jeu et intégrer vos retours avant la version 1.0. »

De plus, ce retard permettra aussi d’intégrer la première mise à jour qui était prévue sur le calendrier de l’accès anticipé, concernant le système économique. Tout cela pour aboutir à un lancement qui sera un peu plus complet, avec plus de modes et de finitions, ce qui est un mal pour un bien.