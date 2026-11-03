Pikmin 4 nous rappelle en vidéo tout ce qu’il faut savoir sur sa version Switch 2

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Il y a quelques jours se tenait par surprise un Pikmin Direct, venu avec quelques nouvelles sur la licence. Un petit showcase en guise de mise en bouche pour la sortie Switch 2 le 12 novembre de Pikmin 4, laquelle s’accompagne, on le rappelle, d’un nouveau mode de jeu. Et histoire de condenser en quelques minutes toutes les informations de cette version, Nintendo a publié un trailer.

Pikmin 4
Pikmin 4 // Source : Nintendo

L’Académie Dandori et les nouvelles features épluchées

Comme une bonne liste de titres Switch 1 avant lui, Pikmin 4 profite de l’existence de la Switch 2 pour revenir dans une version améliorée et nourrie en contenu. Nintendo France a fait appel à Emmanuel Garijo pour nous présenter toutes les petites nouveautés à attendre de cette édition.

Au-delà de l’évidente résolution améliorée, la mouture Switch 2 de Pikmin 4 nous apporte aussi la possibilité de diriger notre petit Otchin via neuf commandes vocales permises par le micro de la console. Aussi, il est désormais possible de jouer aux duels Dandori avec un seul exemplaire du jeu.

Mais le gros morceau de cette nouvelle version de Pikmin 4, c’est son mode Académie Dandori. Il prend la forme de défis chronométrés au cours desquels il faudra récupérer des trésors en se servant des Pikmin à disposition. Des épreuves qui impliquent de trouver l’organisation la plus optimisée possible en composant au mieux avec les obstacles en se créant des raccourcis.

Plusieurs niveaux de difficultés seront prévus pour ces défis, et des examens se rendront disponibles le weekend. Selon votre score, vous débloquerez des récompenses comme des tampons, des avatars ou des cadres photos.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori débarquera le 12 novembre.

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Jaquette de Pikmin 4
Pikmin 4
switch switch 2

Date de sortie : 21/07/2023

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