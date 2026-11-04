The Elder Scrolls VI: Sentinel vient d’officialiser son nom, mais ne l’attendez probablement avant deux bonnes années

Rendez-vous sur la prochaine génération de consoles

Les derniers échos du développement de The Elder Scrolls VI: Sentinel laissaient sous-entendre que le projet avançait enfin après des années durant lesquelles il ne se passait pas grand-chose, mais cela ne veut pas dire que le titre est prêt à se montrer pour autant. Une crainte renforcée par les dernières déclarations de Jason Schreier, qui a publié un long message sur Reddit dans lequel il revient sur l’historique de son travail concernant les jeux Bethesda, afin de montrer qu’il fait un peu plus que spéculer ici. Il explique que si le jeu a été annoncé si tôt, c’était initialement pour faire oublier l’échec de Fallout 76 (qui s’est bien rattrapé depuis).

Selon ses informations, The Elder Scrolls VI: Sentinel ne devrait pas sortir avant au minimum deux ans, comme il l’a indiqué hier sur BlueSky :

« Je pense que beaucoup de gens oublient que The Elder Scrolls VI n’a été annoncé qu’en 2018 (en même temps que Starfield) pour faire oublier Fallout 76, en mode : « Ne vous inquiétez pas, même si nous développons un jeu multijoueur, nous avons aussi des projets en solo dans les cartons ! ». Désolé de vous l’apprendre, mais ce jeu ne sortira pas avant au moins deux ans ! »

Ce qui est tout à fait plausible dans la mesure où même Bethesda a indiqué ne pas être prêt à en dévoiler davantage sur le jeu. On s’attend donc potentiellement à une sortie en 2029 (fin 2028 semble optimiste à ce stade), probablement sur la prochaine génération de consoles, une décennie après la première annonce.